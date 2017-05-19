Kuzey Kore'de çıldırdı! Füze ürettikleri için kutlama yaptılar

Dünyayı ABD ile nükleer savaşın eşiğine getiren Kuzey Kore, son dönemde peş peşe gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından başkent Pyongyang'da kutlama yaptı.

Geçen hafta Pazar günü fırlatılan ülkenin en uzun menzilli füzesi Hwasong-12'yi üreten ekip, büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.

Otobüslerle Pyongyang'a giren mühendisler ve askerler, yol kenarlarına dizilmiş binlerce Kuzey Korelinin alkışları arasında ilerledi. Ellerindeki çiçekler ve bayrakları sallayan kalabalığın fotoğraflarını, resmi haber ajansı KCNA dünyaya servis etti.

Batılı ülkeleri dinlemeyip testlere devam eden Kuzey Kore'nin ateşlediği son füze, nükleer başlık taşıyabiliyor. 2 bin 100 kilometre yüksekliğe ulaşan ve 787 kilometre kateden Hwasong-12, Japonya'nın batı kıyılarına düştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un fırlatılırken bizzat denetlediği füze, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki üssünü vurabiliyor.

Kim döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u buldu, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, Hwasong-12'yi geçen ay Güneşin Günü kutlamalarındaki geçit töreninde ilk kez göstermişti. Savunma uzmanı Melissa Hanham'a göre, yayımlanan fotoğraflar Hwasong-12'nin tek aşamalı, sıvı yakıtlı bir roketle fırlatıldığını gösteriyor. Söz konusu yöntem, bu tür uzun menzil için yakıt, oksitleyici ve taşıyıcı kasa açısından fazla ağır olduğuna işaret ediyor.







Ürküten harita

Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir haritayı bu hafta içinde yayınladı. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor'un haritasına göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı, Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışıyor.

Nükleer restleşme

ABD'nin yanı sıra müttefikleri Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze testlerini durdurmasını istiyor. Son büyük krizde bölgeye uçak gemisi USS Carl Vinson ve diğer savaş gemilerini gönderen ABD, tüm seçeneklerin masada olduğunu birçok kez duyurdu.

Kuzey Kore ise, bölgeye savaş gemileri yollayan ABD'nin yol açtığı baskının Kore Yarımadası'nı nükleer savaş uçurumunun kenarına getirdiğini açıkladı. Kim Jong-un ayrıca, USS Carl Vinson'ı tek bir füzeyle batırabileceklerini dünyaya ilan etti.

Washington yönetimi, Pyongyang'ı ikna etmek için Çin'in devreye girmesini istiyor. Pekin'den Kuzey Kore'ye son dönemde ciddi bir baskı geldi ancak bu Kim Jong-un'un geri adım atmasını sağlamadı.

Çin, tansiyonun düşmesi için ilk adımın nükleer veya füze testlerinin durdurulması olacağını ilan edince Pyongyang'dan şaşırtıcı bir tepki almıştı. Zira, Çin Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki ve ticaret ortağı.

25 milyon insan tehlikede

ABD'li istihbarat uzmanları, Kuzey Kore'ye bir askeri operasyonun büyük riskler taşıdığını söylüyor. Aniden füze ya da nükleer tesislerin vurulması, tek başına Kuzey Kore'nin tüm kapasitesini imha etmeye yetmiyor. Böyle bir hamle, Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore veya Japonya'ya saldırmasına yol açabilir.

Füze teknolojileri uzmanı ve 38 North adlı sitenin yöneticisi John Schilling'e göre, Kuzey Kore'nin sınıra yığılı 21 binden fazla top ve füze rampası bulunuyor. Söz konusu silahlar, Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde yaşayan 25 milyon kişiyi tehdit ediyor. Güney Kore'nin kalabalık başkenti, sınırın yalnızca 56 kilometre uzağında.

Füze savaşları

Pyongyang'ın bini aşkın balistik füzesi, Güney Kore ve Japonya'nın yanı sıra Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Amerikan üslerini vurma kapasitesine sahip. Henüz füzelere nükleer başlık takıldığına dair bir kanıt yok. Ancak iki bin kilometre menzilli Nodong füzeleri savaş başlıklarına bir tonluk patlayıcı alabiliyor.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti. Sistem, Mayıs ayı başında operasyonel hale geldi.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.