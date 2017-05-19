Sözcü'ye FETÖ operasyonunda şok detaylar

Star muhabiri Kemal Gümüş 24 TV'nin yayınında Sözcü gazetesinin FETÖ'yle olan irtibatını ve 15 Temmuz darbe gecesi ve öncesinde nasıl bir rol oynadığını aktardı.





ÇOK DETAYLI BİLGİLER

Sözcü gazetesinin kurulduğu günden bu yana Taraf, Zaman ve Cumhuriyet gibi FETÖ ile bağlantılarının olduğu ve FETÖ'nün işgale giden yolda önünü açtığını kamuoyu oluşturduğunu belirten Gümüş, darbe günü muhabir Gökmen Ulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin çok detaylı bilgilerini verdiğini söyledi.





HEDEF GÖSTERECEK ŞEKİLDE

Gümüş bu bilgilerin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini tespit edecek veya hedef gösterecek şekilde bir çaba olduğunu vurguladı. Sözcü gazetesinin içeride hazırlanan ve çok fazla muhabiri olmayan bir gazete olduğunu vurgulayan Gümüş darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adım adım takip edildiğini veya kendisinde bu bilgilerin verildiğini kaydetti.

ANKETLER BİLE YAPILDI

Gümüş şunları kaydetti: "Gazete daha da öteye giderek Erdoğan'ın nerede olduğuna yönelik anketler bile yaptırdı. Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi otelde kaldığını ve ancak balkona çıktığında görülebileceğini, suikast yapılacak da adres gösterilmiş gibi dil ve üslup kullanılıyor. Korumalarının da nasıl orayı koruduğunu da çok detaylı şekilde veriyor."