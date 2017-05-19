Suikastçı SAT’çıları ‘FETÖ abileri’ saklamış

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı ifadelere göre, SAT komandoları Üsteğmen Ahmet Çamoğlu, başçavuşlar Yücel Özcan ve Mustafa Özel, 'suikast' suçundan kurtulmak için, 15 Temmuz gecesi görevlerinin Recep Tayyip Erdoğan'ı Huber Köşkü'nden alıp Marmara Adası açıklarında askeri bir gemiye bindirmek olduğu yalanına sığındı. İşte ihanet timinde görev alan FETÖ'cülerin ifadeleri:2002-2003 yıllarında FETÖ'deki abim bana Fetullah Gülen'in giydiği atleti hediye etmişti. 2013'te ABD'ye gidip Gülen'le yüz yüze görüştüm. 10 Temmuz 2015'te FETÖ abimle bir eve gittik. Orada İstanbul SAT Komutanlığı'nda çalışan Yüzbaşı Özay Cödel, 'Darbe yapacağız, tarihi belli değil ancak bu yakında olacak' dedi. Cebinden SAT komandolarının olduğu bir liste çıkardı. Daha sonra Özay yüzbaşı bana darbenin 15 Temmuz Cuma günü gece saat 03.00'te olacağını söyledi. Listedeki kişilere haber verdim. 15 Temmuz günü mesaiye gittim. Akşam hava kararmadan Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktık. Dalaman'a gideceğimiz söylendi, sonra Akıncı Üssü'ne gittik. 16 Temmuz öğle saatlerinde Polis Özel Harekâtçılar'a teslim olmadım. Sivil kıyafetlerle üsten kaçtım. İstanbul'a geldik. Burada FETÖ'de bizden sorumlu abi ile buluştuk. Bizi Kartal'daki FETÖ evine götürdü. Burada saklandık. 15 Mayıs günü FETÖ imamı yurtdışına kaçırmak amaçlı bizi Edirne'ye getirdi. Burada jandarmaları görünce gitti. Biz de yakalandık.FETÖ ile ortaokul yıllarında tanıştım. Göreve gittiğim her yerde beni başka bir abiye devrettiler. 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde 70-80 kişilik halk toplandı. Bir süre sonra kalabalık arttı. Sakin olun, yaklaşmayın gibi anonslar yaptık. Bu sırada Akıncı Üssü personeli bir binbaşı ya da yarbay 'Nişan al, ayaklara ateş' emri verdi. Daha sonra darbe başarısız olunca tel örgülerden Akıncı Üssü'nü terk ettim. FETÖ abim beni Kartal'daki bir eve yerleştirdi. Günlerce perdeyi bile açmadan, evden çıkmadan yaşadık. İhtiyaçlarımızı bizden sorumlu olan FETÖ abimiz karşılayıp getiriyordu.: Kartal'daki eve bağlı bulunduğumuz abi gelir, moral verici konuşmalar yaparak her şeyin düzeleceğini söylerdi. Abi bizi Edirne'den Yunanistan'a kaçırmak için bir kaçakçıyla kişi başı 4 bin 500 euroya anlaştıklarını söyledi. Bizi arabasıyla Edirne'ye getirdi Otoban yakınlarında Jandarma'yı görünce bizi bırakıp kaçtı.