Yeni talimat: Dünyayı kendinize inandırın

ERKAM ÇOBAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.5.2017
Yeni talimat: Dünyayı kendinize inandırın
15 Temmuz darbe girişimini planlayan ve uygulamaya geçiren , militanlarını dünya kamuoyunda masum göstermek için harekete geçti. İstihbarat birimleri, terörist başı 'in militanlarına "Dünyayı kendinize inandırın" talimatını verdiğini deşifre etti. Lobi faaliyetlerini artıran FETÖ'nün çıkardıkları ihanet dergilerindeki yazıların satır aralarına, üyelerine ulaştırmak istediği mesaj ve talimatları gizlediği de belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında ABD'den iadesini istediği Gülen'in, The Washington Post'ta yayımlanan yazısı da projenin bir parçası olarak değerlendirildi. FETÖ'nün kapatılan dergisi "Sızıntı", "Çağlayan" ismiyle yeniden basıldı ve örgüt tarafından dünya ülkelerine dağıtıldı. FETÖ elebaşının dergide taktikler vererek, dağılan örgütü motive etmeye çalıştığı belirlendi. Gülen, militanlarından kendilerini canlı tutmalarını ve terör faaliyetlerine devam edebilmeleri için alternatif yöntemler geliştirmelerini istedi.
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Yeni talimat: Dünyayı kendinize inandırın
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