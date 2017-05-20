CHP’li belediye ‘evet’ diyen işçisini kovdu

CHP'li Sarıyer Belediyesi, 16 Nisan referandumunda 'evet' oyu vereceğini açıklayan temizlik işçisi Murat Muslu'nun işine son verdi. 4 çocuk babası Muslu, Facebook hesabından 'evet' paylaşımları yaptı. Bunun üzerine Muslu zorla izne çıkarıldı; 21 Nisan'da işbaşı yaptı. Ancak belediyenin mobbing'i bitmedi. Uslu başından geçenleri şöyle anlattı: "5 gün boyunca Disiplin Kurulu kararını imzalatmaya çalıştılar ve hiçbir iş yaptırmadılar. Kağıtta siyasi propaganda yapmaktan işime son verildiği yazıyor. Referandum sürecinde dağıtılan 'evet' bayraklarından kızımın cama asmasına CHP'li meclis üyesi çok kızmış ve bana, 'Eve bayrak asmışsın artık işe dönme ihtimalin hiç kalmadı' dedi. Dava açtım. Davayı öğrendiklerinde ise 'Bundan sonra sana hiçbir CHP belediyesinde iş yok' dediler. Belediye Başkanı Şükrü Genç, insanları AK Parti'li diye ayırıyor."