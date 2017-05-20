'dan son dakika adaylığı açıklaması

İHA

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Giriş Tarihi: 20.5.2017 14:26 Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 14:28
Deniz Baykal'dan son dakika başkan adaylığı açıklaması

Kırşehir teşkilatı ziyaretinde konuşan Antalya Milletvekili , 2019'da yapılacak seçimde kendisinin cumhurlığı için aday olmayacağını, başkan adayına milletin karar vereceğini söyledi.

, Kırşehir teşkilatında yaptığı açıklamada, 2019'da Cumhurı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına başkan adayına milletin karar vereceğini ifade ederek, "Birlik sonunda çıkar ortaya çıkanın etrafında birleşeceğiz. Kimin etrafında birlik olacağını millet kararlaştıracak. Sizlere doğrusunu söylüyoruz. Öyle talimatla birlik olunmaz. Siyaset tabu değil" diye konuştu.

Baykal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi Türkiye onu konuşuyor. Bir yöntem bulacağız. Benim kendime göre yöntemim var. Herkes aday olabilsin. Hiç bir sınır getirilmesin. 20-30 tane aday çıksın. Bu adaylara süre verin 3 ay 5 ay, ülkeyi gezerek kendisini tanıtsın. 1 milyon 200 bin seçmenimiz var partide bir buçuk 2 milyon insan kendi arasından seçsin birisini".

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Deniz Baykal'dan son dakika başkan adaylığı açıklaması
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