İşte Savcıyı harekete geçiren manşetler

17/25 Aralık yargı darbesinin ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün gayrıresmi yayın organı gibi çalışan Sözcü Gazetesi, teröristbaşı Gülen'in sosyal medyadaki tetikçisi Fuat Avni'nin bütün paylaşımlarını haberleştirerek haysiyet cellatlığı görevini üstlenmiş.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli deşifre eden Sözcü Gazetesi, daha sonraki günlerde Erdoğan'ın güvenliğini tehdit edecek şekilde anketler düzenleyerek deşifreye devam etmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığında hiçbir sınır tanımayan Sözcü Gazetesi, FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan için suikast planladığı günlerde yayınladığı bulmacada "ÖLRECEP" sözcüğünü ekleyerek örgütün algı operasyonuna destek vermişti

Fetullah Gülen'in siyasi iktidara yönelik her açıklamasını manşetine taşıyarak örgüt propagandası yapan SÖZCÜ, internet sitesi üzerinden sık sık yaptığı paylaşımlarda da FETÖ propagandasını sürdürmüştü

Fetullah Gülen'in siyasi iktidara yönelik her açıklamasını manşetine taşıyarak örgüt propagandası yapan SÖZCÜ, internet sitesi üzerinden sık sık yaptığı paylaşımlarda da FETÖ propagandasını sürdürmüştü

SÖZCÜ'nün en çok tartışılan manşeti "SÖZCÜ Erdoğan'ı buldu" olmuştu. FETÖ'cü hainlerin suikast için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı saatlerde Cumhurbaşkanı'nın yerini deşifre ederek açık açık FETÖ'cü darbecilere hizmet eder Sözcü'nün bu manşeti günlerce konuşulmuştu.

Sözcü gazetesi yazarlarından Emin Çölaşan'ın attığı "bizim başaramadığımızı Fetullah'la ekibi başardı" başlığı FETÖ ile SÖZCÜ'nün birlikte çalıştığının bir itirafı olarak tarihe geçmişti?

2 Sözcü çalışanı gözaltında