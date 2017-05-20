Kızıl elmamız sizlere emanet

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la birlikte 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Erdoğan ile Yıldırım, programın yapılacağı salona birlikte girdi. Gençlerin enerjisi, dinamizmi ve geleceğe umutla bakan o gözlerinin kendisine daima mutluluk verdiğini, motivasyon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan'ı şunları kaydetti:2023 Türkiyesi'ni sizler için ve birlikte inşa ediyoruz. Bir sonraki kızıl elmamız olan 2053 Türkiyesi ise her şeyiyle size emanet. 2071 vizyonunu sonraki nesillere kazandırma sorumluluğunu da sizler üzerinizde taşıyorsunuz. Biz size, siz de sizden sonrakilere... Bu derece büyük beklentilerimizin olduğu gençlerimize güvenmemek, inanmamak geleceğimizden vazgeçmek demektir. Biz geleceğimizden vazgeçmiyoruz tersine istikballe ilgili hedeflerimizi sürekli büyütüyoruz.Sizlere baktığımda kendi gençliğimiz aklıma geliyor. Bu yaşlardayken tüm benliğimizi kaplayan heyecanımızla hayata nasıl baktığımızı, dünyayı nasıl avucumuzun içinde hissettiğimizi hatırlıyorum. O dönemde böyle ideallerimiz olmasaydı onlara ulaşmak için kendimizi yetiştirme gayretine girmeseydik herhalde bugün ulaştığımız bu yerlere gelemezdik. Gençlik döneminde yapılan hiçbir şeyi unutmayın, hiçbir zaman boşa gitmez. Olumlu veya olumsuz bunun meyvelerini ileride mutlaka toplarsınız.14 yılda 3 kat büyüyen Türkiye'nin önümüzde 6-7 yıllık dönemde iki kat daha büyümesinin önünde hiçbir engel yoktur. Zaten önümüze çıkartılabilecek tüm engeller çıkartıldı. Ben bütün bu yaşadıklarımızı bir kenara bırakıyorum. Sadece 2013'ten beri maruz kaldığımız saldırılar İstiklal Harbimiz'den bu yana başımıza gelen en ciddi sıkıntılar. Ülkemiz dünyanın en kanlı terör örgütlerinin saldırısı altında olmasına rağmen hedeflerinden programlarından yatırımlarından zerre kadar taviz vermemiştir.15 sene önce Türkiye'de milletvekili olma veya seçilme yaşı 30'du. Yani size güvenmiyorlardı. Dedik ki 18'e inmeli. Bundan sonrası size ait. Reformları, devrimleri siz yapacaksınız. Bu devrimleri yapmak suretiyle Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya siz göstereceksiniz. Bakın darbe demiyorum devrim diyorum reform diyorum. Birileri darbe heveslisi, bırakın onlar onunla uğraşsın. Biz reformlarla, devrimlerle uğraşacağız. Bizim devrimimiz batılının söylediği gibi sessiz devrimdir.Bir ülkeyi ve milleti yenmenin en kestirme yolu tarihleriyle ilişkisini kesmekten geçer; bunu bize yaptılar. Tarihimizle bağımızı kopardılar. Siz gene kısmen onları okumadınız bize öyle bir tarih okuttular ki okuduğumuz tarih kitaplarında biz hep mağlubiyetlerle ilkelliklerle böyle hep garip garip şeylerle geçmişi olan bir tarih okuduk. Bizim tarihimiz böyle değil. Anlı şanlı tarihimizi bize o şekliyle gösterdiler okutmadılar. Müfredatımızı buna göre yeniden düzenleyeceğiz, anlı şanlı tarihimizi kitaplarımıza bu şekilde geçireceğiz. Böyle bir ecdadımız var. Bunu öğretmekten kaçtılar, kaçırdılar. Çünkü böyle yetişirsek o zaman fetih ruhuyla geleceğe başka türlü bakacağız. Ama aşağılık kompleksi içinde bir nesil olursak o zaman, hiçbir hedefi olmayan bir nesil olacağız.: Osman Bey, 23 yaşında Osmanlı boyunun yöneticisi oldu. Fatih'e babası 13 yaşında "Osmanlı'nın başına geç" dedi. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında genç denecek yaştaydı. Bugün milli bayram olarak kutladığımız 19 Mayıs 1919'da İstiklal Harbimizi yürütmek üzere Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal de 38 yaşında yani genç diyebileceğimiz bir yaştaydı fakat Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Savaşı için Samsun'dan çıkıyordu. Birileri de bugün istiklal mücadelesini vermek için değil tam aksine istiklal mücadelesini verenlere karşı Samsun'dan çıkıp İzmir'den onları denize dökmek için yola çıkıyor. Ne oldu; millet gereken dersi verdi.CumhurbaşkanıErdoğan 15 Temmuz'da gençlerle gurur duyduğunu belirterek "O gençlerimiz olmamış olsa o şımarık FETÖ alçakları, kahpeleri bugün bu ülkede farklı şeyler estirecekti. Ama şimdi ne oluyorlar şimdi bir kısmı içeride, kaçan kaçtı. Kimi Yunan'a kimi başka yere sığınıyor; hepsi şu anda batının değişik ülkelerinde sığıntı vaziyette. Ama onları yine kovalayacağız. Nasıl buradakileri inlerine kadar kovalıyorsak... Şunu unutmayalım, 80 milyon tek millet olacağız. Bizim bayrağımıza eş paçavraları asla kabullenemeyiz. Vatanımız üzerinde hesap yapanlar işte şimdi nasıl bedel ödüyorsa böyle bedel ödemeye devam eder."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 25 Mayıs'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile Brüksel'de görüşeceği bildirildi. AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, görüşmenin yeri konusunda ise bir bilgi vermedi. AA