’da hava üssüne saldırı: 141 ölü

İHA

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Giriş Tarihi: 20.5.2017 21:37
Libya’da hava üssüne saldırı: 141 ölü

'da BM tarafından tanınan Ulusal Antlaşma Hükümeti'ne bağlı Üçüncü Kuvvet milisleri, BAE-Mısır-Rusya destekli milislerin hava üssüne saldırması sonucu 141 kişi öldü.

'da Ulusal Antlaşma Hükümetine bağlı Üçüncü Kuvvet milisleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) - Mısır-Rusya tarafından desteklenen, Halife Haftar milisleri arasında şiddetli çatışma çıktı.

Üçüncü Hava Kuvvet milisleri, Halife Haftar milislerinin Brak el-Şati üssüne saldırması sonucu siviller de dahil olmak üzere 141 kişi hayatını kaybetti.

Halife Haftar'ın Sözcüsü Ahmed el-Mesmari, askeri geçitten dönüldüğü sırada saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca Mesmari açıklamasında, hayatını kaybeden askerlerin silahsız olduğunu, birçoğunun infaz edilerek öldürüldüğünü kaydetti.

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Libya’da hava üssüne saldırı: 141 ölü
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