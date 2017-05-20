Ordu hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "YPG ve PYD'den Türkiye'ye herhangi bir saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman kurallarını uygularız" mesajı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü operasyon için hazırlığını tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı olası harekâtlarına ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarındaki hazırlıklarda da sona gelindi. Savaş uçakları olası harekât emrine karşı 24 saat kalkışa hazır biçimde pistlerde bekletiliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar da olası sınır ötesi harekâtlara yönelik senaryolarını oluşturdu. Bu senaryolar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'yi farklı cephelerden en etkin şekilde vuracak biçimde planlamalar yapıldı. Hazırlıklar kapsamında zaten Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığı 24 Ağustos 2016'dan bu yana bölgeye takviye birlikler sevk ediliyordu. ABD'nin terör örgütü YPG'ye karşı tavrı ve Erdoğan'ın "haber vermeden vurabiliriz" mesajı ardından sınıra zırhlı araç ve mühimmat takviyeleri yapıldı. Bazı birlikler hududa yakın bölgelere kaydırıldı.



ADIM ADIM TAKİP

Terör örgütü PKK/PYD/ YPG unsurlarının bulunduğu Afrin, Tel Abyad, Kamışlı ile Irak'ın kuzeyindeki bölgelerin karşısındaki hudut hattı asker ve istihbarat birimlerince yakından takip ediliyor.



HAZIRLIĞIN SONUCU MUTLAKA OLACAK

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde, Türkiye'nin bir tehditle karşılaşması durumunda terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye misliyle karşılık verileceğinin açık ve net olarak aktarıldığını vurguladı. Ağar, bu kararlılığın, sınıra yapılan yığınakla da kendini gösterdiğini belirterek, "Olası pek çok senaryoya dahil teknik planlama yapılmıştır. Bir hazırlık var o hazırlığa dahil bir kararlılık da var. Bu Washington'daki ziyarette kendini gösterdi. Yığınak denilen şeyin mutlaka sonucu olur. Ya etki ya da caydırıcılık sonucu olur. Bu fotoğraf şu anda sahada verilmiş durumdadır" dedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'a göre, sınırda yapılan hazırlık ve yığınak, Türkiye'nin atacağı adımların habercisi.



YENİ BİR ÖSO DOĞUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ilk safhasını tamamladıktan sonra, 29 Mart'tan itibaren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarını yoğun bir program kapsamında askeri eğitime yönlendirdi. Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk sınırına yakın bölgelerde yeni kamplar kuran ÖSO grupları, TSK'nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensubuna eğitim veriyor. Bu kapsamda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten bölgedeki askeri yetkililer, "Artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor. Eğitime alınan bu ÖSO mensupları ilerde yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını gösterecek" tespitinde bulundu. AA

