Son dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş Belediyesi'ne, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır" denildi.