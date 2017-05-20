Son dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması

Giriş Tarihi: 20.5.2017 17:39 Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 17:43
Son dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması

İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlattı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş Belediyesi'ne, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz