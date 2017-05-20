Son dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması
Son dakika! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması
Giriş Tarihi: 20.5.2017 17:39Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 17:43
İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlattı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Beşiktaş Belediyesi'ne, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştır" denildi.