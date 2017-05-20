Sözcü’ye FETÖ operasyonu

Sözcü gazetesi
İmtiyaz Sahibi Burak Akbay
ile gazetenin 2 yöneticisi ve bir muhabiri hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri' iddiasıyla gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı. İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun gözaltına alındı. Gazete, 15 Temmuz darbe girişiminden saatler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin fotoğrafını ve yerini paylaşmış, darbeden önce de Erdoğan ve hükümete yönelik tepki çeken yayınlara imza atmıştı.
PATRON VE BİRKAÇ ÇALIŞAN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında dün İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Sözcü İmtiyaz Sahibi Burak Akbay, İnternetten Sorumlu Müdür Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Gökmen Ulu İzmir'deki evinde gözaltına alındı. "FETÖ/PDY'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıyı kolaylaştırmak" ve "Hükümete karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak" suçlamalarıyla gözaltı kararı alındığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, soruşturmanın kime yönelik olduğuna dair soruya, "Sözcü gazetesinin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama kararı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor. Sadece patron ve birkaç çalışanı" yanıtını verdi.
IPAD'E EL KONULDU
İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri mahkeme kararı üzerine dün Burak Akbay'ın Sarıyer'deki evi ile diğer isimlerin adreslerinde arama yaptı. Akbay'ın evinde 4 saat süren aramaların ardından konuşan avukat Celal Ülgen şöyle dedi: "07.30'dan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik Şube'den polisler evde arama yaptı. Arama ve el koyma kararında sadece dijital belgeler ve suç unsuru belgelerin aranması öngörülüyordu. Araç arandı, ev arandı, suç unsuruna rastlanmadığı tutanakta yer aldı. Bir Ipad var el konulan. O Ipad'i götürecekler ancak benim bütün ikazlarıma rağmen imajı alınmadı. Aslında imaj almak polisin yararına bir şey. Kendi delilini kendisi yok ediyor."
'KAÇMADIM' DEDİ AMA
Yurtdışında bulunan Burak Akbay ise savcının firari olduğu yönündeki beyanına tepki göstererek, "Savcının firari olduğum yolundaki açıklaması ise tam bir skandal. Referandum öncesi ve anneannemin vefatı sırasında Türkiye'deydim. Bu nasıl firarilik" dedi. Ancak Akbay, açıklamasında ne zaman döneceğine yönelik bir bilgi vermedi.
ERDOĞAN'IN OTELİ VE 2016 FALI DOSYADA
Gazetenin
İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun'un gözaltına alınma gerekçesinin, 15 Temmuz günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otelin adresi ile görüntüsünün gazetenin internet sitesinden haber yapılarak deşifre edilmesi olduğu belirtildi.
1 Ocak 2016'daki bir bulmacada kullanılan "Öl Recep" gibi ifadelerin de dosyada yer aldığı öğrenildi. Evinde arama yapılan Burak Akbay'ın sahibi olduğu bazı şirketlerin FETÖ ile ilişkisi ve Sözcü'nün 15 Temmuz öncesi FETÖ'yü destekleyen yayınlarının da operasyona gerekçe oluşturduğu iddia ediliyor.
FEHMİ KORU: SÖZCÜ BİR FETÖ PROJESİ
Fehmi Koru, Taha Kıvanç imzasıyla 4 Nisan 2010 ve 26 Mart 2012'de Yeni Şafak ile Star gazetelerinde yazdığı köşe yazılarında Sözcü gazetesinin Fetullah Gülen projesi olduğunu savunup, Burak Akbay'dan şöyle bahsetmişti: "Öğrenciliği cemaat evlerinde geçmiş, sahibi görünen delikanlıya (Burak Akbay) buradan şapka çıkarıyorum. Yurtdışındaki 'cemaat' evlerinde yetişmiş genç Akbay, en kıyıcı kalemleri topladığı gazeteleriyle iktidara göz açtırmaz gibi görünseler de, Sözcü'nün işlevi bence en samimi iktidar yanlısı gazete kadar önemli..."
Ali OKTAY - Nazif KARAMAN - Mustafa KAYA - Barış SÖZAL - Kenan KIRAN - Emir SOMER