Ankara'da terör operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 21.5.2017 05:17 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 05:24
Ankara'da terör operasyonu

Eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 2 etkisiz hale getirildi

Ankara'nın ilçesi Yapracık Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen ve terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 2 etkisiz hale getirildi.

Ankara Valisi yaptığı açıklamada, "Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonda, Ankara'da eylem yapmayı planlayan 2 terörist ölü ele geçirildi. İstanbul'dan takip edilen Azerbaycan uyruklu kişinin DEAŞ üyesi olduğu değerlendiriliyor. Son günlerde hareketli olması ve araç kiralayarak Ankara'ya gelmesinden şüphelenilmiş, buraya bu 2 kişiyi bıraktığı anlaşılmış. Kendisi ile bu kişilerin DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapmak üzere Ankara'ya bıraktığı şeklinde ifade vermesinden sonra bu operasyon çok acilen planlanmış, müdahalede 2 kişi ölü ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.
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Ankara'da terör operasyonu
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