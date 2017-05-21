Yıldırım'dan 'a kritik ziyaret!

AA

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Giriş Tarihi: 21.5.2017 20:34 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 20:35
Başbakan Yıldırım'dan Gürcistan'a kritik ziyaret!

Yıldırım, Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ikinci toplantısına katılmak üzere yarın Gürcistan'a gidecek.

lık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda 19 Temmuz 2016'da Ankara'da gerçekleştirilen birinci YDSK toplantısında alınan kararlara ilişkin uygulamalar gözden geçirilecek, yeni işbirliği imkanları ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, ikili işbirliğinin ahdi altyapısını kuvvetlendirecek çeşitli belgelere de imza atılacak.

Yıldırım, 22-23 Mayıs'ta gerçekletireceği ziyarette, Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili ve Türk işadamlarıyla da bir araya gelecek.

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Başbakan Yıldırım'dan Gürcistan'a kritik ziyaret!
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