"Bu yıl yeni hedefimiz teşkilat
larımızda ciddi bir yenileşmeye gitmektir. İl, ilçe, belde teşkilatlarımızda süratle yenileşmeye gidecek arkasından 6 aylık bir yol haritasını yine halkımızla paylaşacağız. 18-25 arasındaki genç kadroların bu listede nasıl yer alıyorsa inşaAllah teşkilatlarımızda da bu aralıktaki gençlerimizin yer almasını istiyorum. Bunu da buradan belirtiyorum. Biz partimizin ismini Adalet ve Kalkınma olarak rastgele belirlemedik. Türkiye'nin geleceğini bu kavramlar üzerinde inşa etmek üzere yola çıktık ve işte bu günlere geldik. Bundan sonra da sürekli nefes tazeleyerek devam etmekte kararlıyız. "
Cumhurbaşkanı: Ciddi bir yenileşmeye gidilecek