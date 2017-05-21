Cumhurbaşkanı: Ciddi bir yenileşmeye gidilecek

Giriş Tarihi: 21.5.2017 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 16:01
Cumhurbaşkanı: Ciddi bir yenileşmeye gidilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yeni ve kısa vadede partisi için koyduğu ilk hedefini açıkladı. Buna göre larda ciddi ve kapsamlı bir değişim yaşanacak. İşte Erdoğan'ın kongrede konuyla ilgili söyledikleri:

"Bu yıl yeni hedefimiz larımızda ciddi bir yenileşmeye gitmektir. İl, ilçe, belde teşkilatlarımızda süratle yenileşmeye gidecek arkasından 6 aylık bir yol haritasını yine halkımızla paylaşacağız. 18-25 arasındaki genç kadroların bu listede nasıl yer alıyorsa inşaAllah teşkilatlarımızda da bu aralıktaki gençlerimizin yer almasını istiyorum. Bunu da buradan belirtiyorum. Biz partimizin ismini Adalet ve Kalkınma olarak rastgele belirlemedik. Türkiye'nin geleceğini bu kavramlar üzerinde inşa etmek üzere yola çıktık ve işte bu günlere geldik. Bundan sonra da sürekli nefes tazeleyerek devam etmekte kararlıyız. "

Cumhurbaşkanı: Ciddi bir yenileşmeye gidilecek

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Cumhurbaşkanı: Ciddi bir yenileşmeye gidilecek
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