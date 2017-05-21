Erdoğan: Gece gündüz yürümeye devam edeğiz

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili yol arkadaşlarım sizlerin heyecanı bizim heyecanımızdır sizlerin coşkusu bizim coşkumuzdur. Bu kongredeki heyecanı paylaşmak üzere burdasınız. İzmir'den gelen midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Herhangi bir ölü söz konusu değil yaralılarımız şifalar diliyorum. İçeride bunalan bir hava var, o havayı bir an önce rahatlatalım istiyorum...

Gidiyoruz gündüz gece dedik ya, inşallah gündüz gece yürümeye devam edeceğiz. Binali Yıldırım Bey'e de tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Durmak yok yola devam. Çok çalışacağız. Ama unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var. Kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki spekülasyonlara sandıklarla cevap vereceğiz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışındakilere hitap etti