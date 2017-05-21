Cumhurbaşkanı Erdoğan salonda böyle karşılandı

Giriş Tarihi: 21.5.2017 11:56Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 12:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra AK Parti'nin başına geçeceği 3. olağanüstü kongre için programın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonuna geldi. Erdoğan'ın salona giriş yaptığı an sabah saatlerinden itibaren salonu ve önündeki alanları dolduran kalabalık Cumhurbaşkanı'nı coşkuyla karşıladı. Erdoğan'ın da duygulu olduğu gözlenirken salondaki birçok partilinin gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti
Salona girmeden önce, dışarıda bekleyen yüz binlerce AK Partiliye hitap eden Erdoğan'ı, salona girdiğinde ise Dombra müziği eşliğinde bir o kadar insan karşıladı.