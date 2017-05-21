Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik...

Giriş Tarihi: 21.5.2017 23:15 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 23:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından attığı mesajla kutladı. Erdoğan paylaştığı mesajda, "2016-2017 THY Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ediyorum!" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik...
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