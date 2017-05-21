Erdoğan 998 gün sonra evine dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 998 gün önce anayasal zorunluluk nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı AK Parti
Genel Başkanlığı'na bugün yapılacak 3'üncü Olağanüstü Kongre ile geri dönecek. Böylece 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliği ile önü açılan partili cumhurbaşkanlığı dönemi başlayacak.
AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. Genel başkan seçimi gündemi ile toplanacak kongrede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "büyük bir aşkla bağlı olduğunu" söylediği partisine geri dönecek. Anayasa, cumhurbaşkanlarının seçilmelerinden itibaren partileri ile bağlarının kesilmesini hükme bağlıyordu. 16 Nisan referandumu ile kabul edilen anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin yanı sıra bu hüküm de kaldırılmış oldu. Erdoğan aktif siyasete geri döndüğü için siyasette dengeler değişecek ve bu anlamda da yeni bir dönem başlamış olacak.
YENİ DÖNEM, YENİ VİTRİN
"Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform" konsepti ile yapılacak kongrede, "Sağlam İrade, Kurucu Lider", "Sağlam İrade, Güçlü Türkiye", "Değişimin Lideri, Milletin Partisi", "Kurucu Liderle Tam Yol İleri" pankartları asılacak.
Kongrede, AK Parti'nin en yetkili organı MKYK seçimi de yapılacak. Bin 400 delege oy kullanacak. 50 kişilik MKYK listesi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni dönemi nasıl kurgulayacağı, nasıl politikalar yürüteceğinin de mesajlarını içerecek. Daha sonraki günlerde MYK da yenilenecek. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda da değişlik bekleniyor.
YOL HARİTASINI ANLATACAK
81 ilden bin 500 otobüs ile partiler ve vatandaşlar Tayyip Erdoğan'ın aktif siyasete geri dönüşüne tanık olmak için Ankara'ya akacak. Erdoğan, salonun içinde ve dışında 100 bin civarında partili ve vatandaşa hitaben bir konuşma yapıp önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı konuşmada yeni dönemin yol haritasını da ortaya koyacak.
Kongreye davet için basılan davetiyelerdeki imza Başbakan Yıldırım'a ait.
Kongreye, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev yapan il başkanları, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, engelli vatandaşlar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra yabancı temsilciler de davet edildi. Yurt içi ve dışından da yüzlerce gazeteci takip edecek.
İŞTE YENİ DÖNEMİN KODLARI
Parti yönetiminde (MKYK, MYK) ve kabinede yapılacak değişikliklerde gençlere ve kadınlara öncelik verilirken, tecrübeli isimlerden de yararlanılacak. Yenilenen vitrinle birlikte proaktif bir yönetim tarzı izlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs'ta gençleri kabulünde yaptığı konuşmada, "Gençlere her yerde her kademede hak ettikleri şekilde yer vermekte kararlıyız" diyerek bu değişimin sinyalini verdi.
Toplumun tüm kesimlerine kucaklayıcı ve kapsayıcı yöntemlerle ulaşılacak. Çat kapı siyaset yapılarak etnik ve dini kökenine bakılmaksızın diyalog kurulacak. Özellikle de 16 Nisan'da 'hayır' çıkan kesimlerle daha yakın diyalog kurulacak.
Toplumun tabanını oluşturan gençlere ve kadınlara yönelik icraatlara ağırlık verilecek. Toplumun dar gelirli kesimlerine yönelik ekonomik tedbirler ön planda olacak.