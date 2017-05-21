Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen yeniden AK Parti Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

İŞTE TARİHİ KONGREDEN GÖRÜNTÜLER!

Konuşmadan satır başları;

"Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız. Bu arada da hükümetimizin şu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız, bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Bundan sonraki dönem icraatta da adeta sıçrama dönemi olacaktır. Millete hizmet yolunda çekilen zahmet, mihnet değil tam tersine şereftir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bismillah diyerek, yola revan olduk