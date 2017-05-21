FETÖ okulunun ‘lise ekleme’ planı, ABD’li kurula takıldı

ABD'nin Louisiana eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı Kenilworth Bilim ve Teknoloji Okulu'nun yeni okul başvurusunun, Doğu Baton Rouge Parish Okul Kurulu tarafından reddedildiği bildirildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre FETÖ'nün okullarından birine, önceki gün eyaletin başkenti Baton Rouge'daki okul kurulu tarafından ret kararı çıktı.



2013'TE FBI BASKIN YAPMIŞTI

Kenilworth Bilim ve Teknoloji Okulunun, ortaokul kısmına lise ekleyerek genişletme için yaptığı başvuru, Doğu Baton Rouge Parish Okul Kurulu tarafından kamuya açık bir toplantıda oybirliğiyle reddedildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), FETÖ'ye ait okula 11 Aralık 2013'te baskın düzenleyerek tüm belgelerine el koymuş, ticari ilişkilerine dair soruşturma başlatmış, ancak Louisiana Middle District Federal Savcılığı soruşturmayı 31 Aralık 2015 'te kapatmıştı.



DİĞER OKUL 2011'DE KAPATILDI

FETÖ'ye ait "Pelikan Eğitim Vakfı" tarafından işletilen ve 2009 yılından bu yana faaliyette olan okulun, ABD Gelir İdaresinin 2015 yılı verilerine göre federal ve eyalet bütçesinden yılda 6 milyon dolar aldığı belirtildi. FETÖ'ye ait Louisiana'daki bir diğer okul olan Abramson Bilim ve Teknoloji Okulu ise, rüşvet iddiaları, küçük çocuklara yönelik uygunsuz şartlar ve uygulamalar nedeniyle 2011'e FETÖ'ye ait vakıftan devralınarak kapatılmıştı.