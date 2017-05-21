FETÖ'cü Enes Kanter'e havaalanında büyük şok! Pasaportuna el konuldu

NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konuldu.

Pasaporta iptal edildiği için el konulduğu öğrenildi. Polisin Kanter'i havalanında alıkoyduğu da gelen bilgiler arasında.

Enes Kanter o anları çektiği video ile duyururken hakaret yağdırmaktan da geri durmadı.

FETÖ'NÜN TETİKÇİLERİ ABD''DEN İMDAT DİLENDİ

NBA'de oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in pasaportuna Romanya havaalanında el konulmasının ardından yurt dışına kaçan Emre Uslu, Tarık Toros gibi FETÖ'cü tetikçiler ABD'den yardım istedi.

İşte FETÖ'cü tetikçilerin twitleri;