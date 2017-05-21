Firari savcı darbe sonucunu Yunan adalarında beklemiş

17 Aralık darbe girişimi soruşturması firari savcısı Celal Kara'nın ağabeyi Yılmaz Kara ve oğlu Selim Kara hakkındaki soruşturma tamamlandı. İkilinin 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili İsmail Uçar koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



DARBEYİ ÖNCEDEN BİLİYORDU

Darbe girişimi öncesi ortağı olduğu oto yıkama dükkânı çalışanlarına "2 ay içinde bir şeyler olacak göreceksiniz" dediği ortaya çıkarılan Yılmaz Kara'nın, darbe girişiminden haberdar olduğu belirlendi.



KAZAN DAİRESİNDE BELGE YAKTI

Kara'nın 15 Temmuz darbe girişiminden 1 hafta önce "Gümüşhane'ye gidiyorum" diyerek işyerinden çıktığı ve arabasına silahlar yüklediği belirlendi. Silahların kime ait olduğu sorulduğunda ise abisi Celal Kara'ya ait olduğunu söyledi. Ağabey Kara'nın darbe girişiminden 1 hafta sonra ise oto yıkama dükkânının kazan dairesinde, FETÖ'ye ait kitap, CD ve bir miktar ABD dolarını yaktığı ortaya çıkarıldı. Savcılık kazan dairesinde FETÖ'ye ait dokümanların yakılıp yakılmadığını incelemek için güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ancak 23-30 Temmuz tarihli kayıtların silindiği tespit edildi. Ağabey Yılmaz Kara'nın darbeden önce işyeri çalışanlarına "15 gün sonra Tayyip Erdoğan'ın başına öyle bir şey gelecek ki bütün dünya duyacak" dediği de iddianamede yer aldı.



EVDE 2 TÜFEK, 3 TABANCA...

Ağabey Kara, darbe girişiminden sonra işyeri çalışanlarına kardeşi firari Celal Kara'nın darbe girişimi akşamı Yunan adalarında olduğunu ve darbenin sonucunu beklediğini de söyledi. Yılmaz Kara'nın evinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 3 tabanca ve mühimmat bulunurken, FETÖ'ye ait dergi, CD ve kitaplar ele geçirildi.



1 AY ÖNCEDEN İZNE ÇIKTI

Tanık sıfatıyla ifadeleri alınan Hıdır D., Yetkin K., Veysel A. ve Galip A. ifadelerinde, Yılmaz Kara'nın darbe girişiminden önce "2 ay sonra bir şeyler olacak hepiniz göreceksiniz' dediğini ve darbe girişiminden önce 1 aylık izne çıktığını aktardı. Tanıklar, Kara'nın izinden döndükten sonra ise "Daha büyüğü olacak duvara toslayacaklar. Kaçacak delik arayacaklar" şeklinde konuştuğunu aktardı.