'de 'dan askeri birliğe !

DHA

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Giriş Tarihi: 21.5.2017 20:59 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 21:12
Hakkari'de PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi!

'nin İlçesi'nde Gelişen Köyü Koryürek mezrasında görev yapan askeri birliğe ait zırhlı araçlara ve askeri birliğe 'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla yapıldı. Taciz ateşi sırasında 1 roketatar mermisi mezranın camisine isabet etti. Olayda can kaybı olmadı.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21.05.2017 günü saat 07.45 sıralarında Kuzey Irak istikametinden Gelişen Köyü Koryürek Mezrası içerisinde bulunan ve kaçakçılık faaliyetini engellemek maksadıyla görev yapan, 34'ncü Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Taburu'na ait iki adet kobra zırhlı aracına, Büyüktepe Piyade Hudut Bölüğü ve Koryürek mezrasına bölücü terör örgütü mensuplarınca kaleşnikof, bixi, kannas ve Rpg-7 roketatar silahları ile tacizde bulunulmuştur. Olaya anında müdahale edilerek Koraytepe ve Büyüktepe bölgesinden top ve havan atışları ile karşılık verilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmazken, ilk belirlemelere göre 1 adet Rpg-7 mühimmatı camiye, 1 adet Rpg-7 mühimmatı ise bir korucunun evinin dış duvarına isabet etmiştir."

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Hakkari'de PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi!
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