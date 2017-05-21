Öldürülen 'lı terörist cı çıktı

Giriş Tarihi: 20.5.2017 20:14 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 02:08
Öldürülen PKK'lı terörist cinsel istismarcı çıktı

'de ölü olarak ele geçirilen teröristin, 2016'da 'da yaşanan olayının faili olduğu belirlendi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de 9 Kasım 2016'da merkez Bali Deresi mevkisinde, bölücü terör örgütüne yönelik da 8 teröristin ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.

Ele geçirilen teröristlerin kimliklerinin tespiti için örgüt mensuplarından alınan DNA örneklerinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarından birinin üzerinden alınan DNA örneğinin, 3 Haziran 2016'da 'da çocuğa yönelik olayının failini yakalamak amacıyla mağdurenin kıyafetlerinden alınan DNA örneğiyle eşleştiği tespit edilmiştir. Bu minvalde ilimiz kırsalında 9 Kasım 2016'da etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun, 3 Haziran 2016'da İstanbul'da işlenen çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun faili olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada ayrıca, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.

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Öldürülen PKK'lı terörist cinsel istismarcı çıktı
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