Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever Erdoğan'ın A Takımı'nda yer aldı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun en genç üyesi Rumeysa Kadak oldu. Rumeysa Kadak, halen Marmara Üniversitesi'nde öğrenim görüyor. Kadak, ayrıca okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevinde de bulunuyor.

Listeye giren bir diğer dikkat çekici isim olan Yasemin Atasever ise İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğrenim görüyor.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Kadak ve Atasever'i "3. Olağanüstü Büyük Kongre ile MKYK üyeliğine seçilen genç kardeşlerimiz @ataseveryasemin ve @rumeysakadak hanımefendiyi tebrik ederim." mesajıyla kutladı.

AK PARTİ'NİN YENİ MKYK LİSTESİ