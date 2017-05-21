Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever Erdoğan'ın A Takımı'nda yer aldı

Giriş Tarihi: 21.5.2017 19:02 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 19:05
Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever Erdoğan'ın A Takımı'nda yer aldı

'de Genel Başkan vekilliği getiren tüzük değişikliği kabul edildi. Üniversite öğrencisi Rumeysa Kadak da Erdoğan'ın A takımına girmeyi başardı. Listeye giren bir diğer dikkat çekici isim olan Yasemin Atasever ise İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenim görüyor.

Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun en genç üyesi Rumeysa Kadak oldu. Rumeysa Kadak, halen Marmara Üniversitesi'nde öğrenim görüyor. Kadak, ayrıca okulun öğrenci konseyi başkan yardımcısı görevinde de bulunuyor.

Listeye giren bir diğer dikkat çekici isim olan Yasemin Atasever ise İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğrenim görüyor.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Kadak ve Atasever'i "3. Olağanüstü Büyük Kongre ile üyeliğine seçilen genç kardeşlerimiz @ataseveryasemin ve @rumeysakadak hanımefendiyi tebrik ederim." mesajıyla kutladı.

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Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever Erdoğan'ın A Takımı'nda yer aldı
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