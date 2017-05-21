Yeni dönem yeni tüzük: 9 maddede değişiklik...

AK Parti
3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde 9 maddelik tüzük değişikliği yapılacak. "Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek millet" ilkesi artık partinin tüzüğünde yer alacak. MKYK'ya verilen yetkiler artırılırken, MKYK ihtiyaç durumunda "3 dönem kuralını" esneterek karar alabilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
, kongrede yapılacak tüzük değişiklikleri hakkında basın toplantısında bilgi verdi:
RABİA TÜZÜĞE GİRİYOR:
Tüzüğün 4'üncü maddesine "16'ncı fıkra" ekleniyor. Bu fıkrada AK Parti'nin "insanı yaşat ki, devlet yaşasın" ilkesinden bahisle, her bir vatandaşın birinci sınıf vatandaş olduğuna vurgu yapılıyor, AK Parti'nin "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul ettiği" ifadesine yer veriliyor. Yazıcı, "Genel Kurul bunu onaylarsa 4'üncü maddeye eklediğimiz fıkra tek millet, tek vatan tek bayrak, tek devlet elbette ki Rabia'yı temsil ediyor" dedi.
GENEL BAŞKAN VEKİLİNİN YETKİLERİ:
Daha önce duyurulan genel başkan Vekilliği görevi de, tüzüğün 77'nci maddesinin "A" başlığında düzenleniyor. Düzenlemeye göre de genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenecek. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa ederek yetkileri kullanacak. Genel başkanın yokluğunda MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edebilecek. Ancak Genel Başkan Vekilliği. genel merkez dışındaki il başkanlıkları, gençlik kolları, kadın kolları gibi alt kademelerde uygulanmayacak.
MKYK'YA GENİŞ YETKİLER:
Tüzüğün 77'nci maddesinde yapılan düzenlemelerle, teşkilatların kurulması, kaldırılması, teşkilat yönetim kurullarının üye sayılarının arttırılması, azaltılması, teşkilat başkan yardımcılarının sayılarının belirlenmesi, gerektiğinde azaltılması, çoğaltılması konularında karar ve yetki MKYK'ya aktarıldı. Ayrıca, parti politikaları, adaylık şartları ve kısıtlamaları, seçimler ve benzeri konularla ilgili her türlü prensip ve istisnai nitelikte karar alma ve uygulama yetkisi de MKYK'ya aktarıldı.
3 DÖNEM KURALI ESNETİLİYOR:
Teşkilat başkanlıkları, belediye başkanlıkları ve milletvekilliği için getirilen "3 dönem kuralı" da yeni tüzükle esnetiliyor. MKYK gerekli gördüğü durumlarda karar alarak, 3 dönem kuralını istisnai durumlarda uygulamayabilecek.
BAZI SUÇLARA KESİN İHRAÇ:
Yapılacak üzük değişikliğiyle "geçici ihraç" kategorisindeki bazı suçlar "kesin ihraç" kategorisine alındı. Buna göre; seçimlerde partiden olur almadan bağımsız aday olan, diğer partilerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapan, partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlayan, partili olmayı nüfuz olarak kötüye kullanan ve grup kararlarına uymayanlar "kesin ihraç" işlemiyle cezalandırılacak.