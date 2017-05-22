Bakan Albayrak'tan önemli mesajlar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 998 gün sonra yeniden AK Parti Genel Başkanı olmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Tuzaklar bozuldu, fitneler tutmadı, saldırılar püskürtüldü. Millet, partisinde liderine kavuştu. Şimdi çok çalışma, daha çok mücadele zamanı. Kurucu liderimizin Genel Başkanlığında 'Demokrasi, Değişim ve Reform' sacayağında yükselecek 'Yeni Atılım Dönemi' ülkemize hayırlı olsun. Yaşanan tüm bu sıkıntılı süreçlerde sergilediği dava adamlığı ve samimiyetiyle Başbakanımıza şahsım adına bir kez daha teşekkür ederim."