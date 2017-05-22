Bakan Albayrak'tan önemli mesajlar!

Giriş Tarihi: 21.5.2017 19:30 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 01:58
Bakan Albayrak'tan önemli mesajlar!

Berat Albayrak, Recep Tayyip 'ın yeniden Genel Başkanlığına seçilmesine ilişkin, "Kurucu liderimizin Genel Başkanlığında 'Demokrasi, Değişim ve Reform' sacayağında yükselecek 'Yeni Atılım Dönemi' ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Berat Albayrak, ve 'ın 998 gün sonra yeniden Genel Başkanı olmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Tuzaklar bozuldu, fitneler tutmadı, saldırılar püskürtüldü. Millet, partisinde liderine kavuştu. Şimdi çok çalışma, daha çok mücadele zamanı. Kurucu liderimizin Genel Başkanlığında 'Demokrasi, Değişim ve Reform' sacayağında yükselecek 'Yeni Atılım Dönemi' ülkemize hayırlı olsun. Yaşanan tüm bu sıkıntılı süreçlerde sergilediği dava adamlığı ve samimiyetiyle Başbakanımıza şahsım adına bir kez daha teşekkür ederim."

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Bakan Albayrak'tan önemli mesajlar!
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