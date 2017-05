Demokrasinin teminatıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 998 gün aradan sonra tekrar döndüğü AK Parti 'de büyük bir coşkuyla karşılandı. 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde manifesto niteliğinde bir konuşma yapan Erdoğan'ın sözleri sık sık tezahüratlarla kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , ' Vuslat Kongresi ' olarak tanımladığı kongrede özetle şu mesajları verdi:"Bu kutlu bir yoldur, hayırlı bir yoldur, bu kendimizle birlikte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan. İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi Meclis'e sokmasınlar, ister 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler, ister 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur.Buradan milletime sesleniyorum, eğer Tayyip Erdoğan'ın ülkesinin ve milletinin hayrına olmayan en küçük bir tavrını, icraatını, sözünü duyarsanız, bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir. Ben de şimdiden milletimden helallik istiyorum.Biz bu dünyanı fani olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık. Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Ama ihanetimiz asla vaki değildir. İnşallah bundan sonra da hak olan yoldan sapmadan hizmetlerimize devam edeceğiz.Türkiye'nin FETÖ ile, PKK ile DEAŞ ile mücadelesini, diğer terör örgütleriyle mücadelesini bu anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. Bizim kimseye karşı kişisel bir husumetimiz yoktur. Ama bu ülkenin ve aziz milletimizin hukukunun, hakkının yenilmesine, geleceğinin tehlikeye atılmasına asla rıza gösteremeyiz. İsterse babamın oğlu olsun. Kimseye karşı peşin husumetimiz olmadığı gibi kimseye diyet borcumuz da bulunmuyor.Eğer bu mücadele gerektiği gibi güçlü şekilde yürütülmezse, ülkemiz çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. Bunun için herkesi, ucu en yakınlarımıza dokunsa bile bu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Avukatlar aracılığıyla yürütülen kirli pazarlıklarla, göz boyamaya yönelik itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadelenin milletimizin fedakârlıklarına layık olacak yöntemlerle sürdürülmesi şarttır. Bu konuda önümüzdeki dönemde çok daha hassas, çok daha kararlı bir mücadele yürütülmesini temin edeceğiz.Türkiye bölücü terör prangasından kurtulma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin sınırları içinde Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de 65'i aşkın mağaralara girildi. Bu mağaralardan neredeyse 600'ü aşkını etkisiz hale getirildi. Silahlar ifade edemeyeceğim kadar. Bundan sonraki süreç tamamıyla bunları yok etme sürecidir.Ülkemizin güney sınırları boyunca bir terör oluşumu organize etmeye çalışanlar bu milletin istiklali ve istikbali için neler yapabileceğini görmek istiyorlarsa dönüp tarihe baksınlar, o kadar uzağa gitmek istemiyorlarsa 15 Temmuz gecesine baksınlar. Hâlâ meselenin ne olduğunu kabul etmek istemeyenlere ise meramımızı er meydanında anlatmaktan başka çaremiz kalmıyor demektir. Unutmayın namert kaçar mert dövüşür. Biz hiçbir zaman kaçanlardan olmadık.Bir yanda 80 milyon vatandaşı, bu topraklardaki bin yıllık geçmişi, 2 bin 200 yıllık devlet geleneğiyle Türkiye Cumhuriyeti, diğer yanda ne idüğü belirsiz, herkesin dilediği gibi kullanabildiği terör örgütleri var. Tercih bunlar arasında yapılacak.Bize şunu söylüyorlar, OHAL ne zaman kalkacak? Kalkmayacak. Ne zamana kadar? Huzura, refaha kavuştuğumuz ana kadar.Şimdi hedefimiz bu yıl sonuna kadar teşkilatlarımızda ciddi bir yenilemeye gitmektir. İnşallah bu olağanüstü büyük kongre ile beraber il, ilçe, belde teşkilatlarımızı süratle yenileyeceğiz. Ardından 6 aylık bir yol haritasını da yine halkımızla paylaşacağız. 18-25 aralığındaki genç kadroların bugün nasıl ki bu listede yer alıyorsa inşallah il, ilçe, belde teşkilatlarında da gençlerimizin yer almasını istiyorum. Demokraside ve ekonomide ülkemizin standartlarını çok daha yükseğe çıkartacak bir programı en kısa sürede detay oyarak sizlerle paylaşacağım.Ülkemizin sınırları içindeki ve dışındaki tüm terör örgütleriyle mücadelede yeni bir dönem başlamıştır. Bu ülkeye bu millete silah doğrultan, silah doğrultanları teşvik eden hiçkimseye karşı en küçük bir müsamahamız olamaz. Sözün bittiği sadece ve sadece icraatın konuştuğu bir döneme girdik. İnşallah bu kongremizin ardından güvenlikten yatırımlara kadar her alanda ülkemizin atacağı çok önemli adımları birlikte hayata geçireceğiz.AK Parti olarak artık işimiz daha zor. Daha önce olduğu gibi yüzde 34 ile ya da yüzde 49.5 ile iktidara gelme imkânımız kalamadı. Artık çıta yüzde 50 artı 1'dir. 2019 seçimlerinden netice almak istiyorsak hemen kolları sıvamalı, çalışmaya başlamalıyız. AK Parti'nin boşa geçirecek bir anı bile yoktur. Çok basit hataların dahi nelere mal olabildiğini en son 16 Nisan'da bizzat yaşayarak gördük.Milletimizin bize itimadı, istikrar ve güven ortamını muhafaza ederek ülkemize yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor. Bu parti çatısı altındaki hiçkimsenin bu itimada halel getirecek davranışlar içine girmeye hakkı yoktur. Bu anlayışla çalışmayan hiç kimseye AK Parti'nin ne teşkilatlarında ne belediyelerinde ne Meclis grubunda ne hükümet kademelerinde yer yoktur. Şehirlerine ve partimize yük olan değil, şehirlerinin ve partimizin yükünü omuzlayan belediye başkanlarıyla yolumuza devam edeceğiz.Bu kongre AK Parti için bir yeniden diriliş, yeniden kuruluş kongresidir. AK Parti sadece kendisine oy verenlerin değil, 80 milyon vatandaşımızın tamamını partisidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da AK Parti'nin gönlünü kazanamayacağı tek bir kişini dahi bulunmadığını biliyorum. Yeter ki biz ona ulaşmayı bilelim.Hiç kimse kendini ötekileştirilmiş hissetmesin. Hiç kimse özgürlük alanını tehdit altında görmesin. Hiç kimse geleceğinden umutsuz olmasın. Bu ülkede her birey birinci sınıf vatandaştır. Kimseden illa bizi sevmesini isteyemeyiz. Ama herkesten bizi dinlemesini, anlamaya çalışmasını, mümkünse katkı vermesini beklemek hakkımız. Çünkü biz 80 milyonun efendisi değil, 80 milyonun hizmetkârıyız. Bizim farkımız bu."Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Kurucu liderimizin genel başkanlığında 'Demokrasi, Değişim ve Reform' sacayağında yükselecek 'Yeni Atılım Dönemi' ülkemize hayırlı olsun" mesajını paylaştı.Kongre nedeniyle güvenlik güçleri kırmızı alarmdaydı. Salonun içi ve çevresinde Özel Harekât polisi, keskin nişancılar ve özel eğitimli köpekler konuşlandı. Salona giren partililer ve en az 5 arama noktasından geçti. Çantalarda sıvı malzeme ve de çakmak benzeri eşyalarla içeriye girilmesine izin verilmedi.15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de kongreyi takip edenler arasındaydı ve kongreyi ön sıradan izledi. Yabancı ülke temsilcileri de kongreyi locadan takip etti. Partililerin coşkusu salon dışına da taştı.Kongreyi salon dışında izleyen vatandaşlar için Ankara Spor Salonu'nun bahçesine dev ekran kuruldu. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya ve su servisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girişinde buradaki kalabalığa da seslenerek kısa bir konuşma yaptı.Tayyip Erdoğan'ın salona girişi öncesinde salon ışıklarının bir bölümü söndürülürken, partililerin cep telefonlarının ışıklarını yaktıkları görüldü. Yurdun dört bir yanından gelen partililer renkli görüntüler oluşturdu. Salonda çalan AK Parti seçim şarkılarına partililer de tezahüratlarla eşlik etti./ANKARA