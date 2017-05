Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen yeniden AK Parti Genel Başkanı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır. Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır." dedi.

İŞTE TARİHİ KONGREDEN GÖRÜNTÜLER!

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından "AK Parti Genel Başkanı" sıfatıyla bir teşekkür konuşması yapan Erdoğan, kongrenin sonuna gelindiğini belirterek "998 günlük bir hasretin ardından bugün büyük kongremizle sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu tekrar ifade etmek istiyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir döneme geçiyoruz

Erdoğan, genel merkezin yönetim organlarının seçimini de tamamladıklarını vurgulayarak MKYK ile ve Merkez Disiplin Kurulu, Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilenleri tebrik etti.

Bu kongrenin yeni bir başlangıç olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hem parti çalışmalarımızda hem ülkemize ve milletimize yapacağımız hizmetlerde yeni bir döneme giriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana geçen 16 yıldaki tecrübemizden, bütün bu tecrübelerin de ışığında yeni dönemde her bakımdan çok daha büyük işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki aylar Türkiye'nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda adeta bir sıçrama dönemi olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz

Erdoğan, bunun için kaybedecek bir anları bile bulunmadığına dikkati çekerek Türkiye'yi değiştirmenin kendilerini değiştirmekten geçtiğinin bilincinde, yeni ve çok daha büyük reformları hayata geçireceklerini bildirdi.

- "TEŞKİLATLARIMIZDA BİR YAPILANMANIN ADIMLARINI ATACAĞIZ"

Önce 2019'a kadar, ardından da 2023'e kadar yapacakları çalışmaların hepsini takvime bağladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yıl sonuna kadar bütün teşkilatlarımızı tümüyle elden geçirmek suretiyle önce teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adımlarını atacağız. Bu arada da inşallah hükümetimizin şu yıl sonuna kadar atacağı adımları hep birlikte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adımlar atacağız bunun çalışmalarını yürüteceğiz. Zira bundan sonraki dönem icraatta da adeta bir sıçrama dönemi olacaktır. Millete hizmet yolunda çekilen zahmet, mihnet değil tam tersine şereftir. İşte bu anlayışla tempomuzu daha da yükselterek çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bismillah diyerek, yola revan olduk

- "MİLLETİN MESAJINI ALDIK"

Eskilerin "Önce refik sonra tarik" şeklinde bir sözü olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partimizin her kademedeki temsilcileri olan sizlerin her birinizi yol arkadaşlarım, yoldaşlarım, gönüldaşlarım olarak gördüm, görüyorum. Yolumuzun doğruluğundan şüphemiz asla yok. Bunun murakabesini milletimiz bizzat kendisi yapıyor. Herhangi bir eksiklik, aksaklık gördüğünde bize mesajını veriyor. Biz de milletle zıtlaşılmayacağının, millete tepeden bakılamayacağının bilinciyle bu mesajın gereğini her seferinde yerine getirdik."

16 Nisan'da milletin bir mesaj daha verdiğini aktaran Erdoğan, bu mesajın "yeni yönetim sistemini desteklediği ama 2019 için çok daha fazla çalışılması gerektiği" olduğunu vurguladı. Milletin bu mesajını aldıklarını ifade eden Erdoğan, 2019 yılına kadar demokrasi ve ekonomide milletin talebi olan reformları süratle hayata geçirmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Büyüme rakamlarının, bir süredir yaşanan sıkıntılar sebebiyle dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşmiş olsa da hedeflerinin gerisinde kaldığına işaret eden Erdoğan, "2019'a kadar büyüme ve istihdam rakamlarını yeniden hızla yukarıya doğru çıkartacağız. Ekonominin çarklarını hızlandırmak için sanayicimizden esnafımıza kadar reel sektörün tüm kesimlerine verdiğimiz can suyu mahiyetindeki desteklerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Gerekirse yeni tedbirlerle bu süreci hızlandıracağız." dedi.

- "GİRDİKLERİ YANLIŞ YOLU ÇOK KISA SÜREDE FARK EDECEKLER"

Terör örgütleriyle mücadeleyi tavizsiz ve cesaretle yürütmeye devam edeceklerine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşımızdakiler kim olursa olsun, milletimizin izzetine halel getirecek hiçbir davranışa, hiçbir eyleme, hiçbir saldırıya izin vermeyeceğiz. İstiklalimizi ve istikbalimizi canımızın üzerinde tuttuğumuzu hem 15 Temmuz'da hem de terörle mücadele faaliyetlerimizde ortaya koyduk. Terör örgütlerini bizi tehdit etmek için bir sopa olarak kullananlar, girdikleri yanlış yolu çok kısa sürede fark edeceklerdir. Biz sorunlarımızı dostlarımızla, müttefiklerimizle birlikte çözmekten memnuniyet duyarız ama bu imkan ortadan kalktığında elimiz kolumuz bağlı bir şekilde yerimizde de oturmayız. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için ne yapılması gerekiyorsa kendi imkanlarımızla onu yerine getirmekten kaçınmadık, kaçınmayacağız."

- "BUGÜN BURADA BESMELEYİ ÇEKTİK"

AK Parti'nin çeşitli faaliyetlerinde partililerle çok daha fazla birlikte olacaklarını ve istişare yapacaklarını bildiren Erdoğan, il kongrelerini, genişletilmiş il başkanları toplantılarını, belediye başkanları toplantılarını, toplu açılış törenlerini ve diğer tüm fırsatları değerlendirerek mesailerini sürdüreceklerini anlattı.

"Bugün burada besmeleyi çektik." diyen Erdoğan, "Bismillah" diyerek tekrar yola revan olduklarını söyledi.

"Rabb'im yolumuzu açık etsin. Rabb'im bizi sizlere ve milletimize mahcup olmaktan korusun. Rabb'im bizleri şafak vakti doğup ezan vakti ölenlerden eylemesin. Rabb'im nereden geldiğini unutup nereye gideceğini şaşıranlardan eylemesin." diyen Erdoğan, bugüne kadar hep "İşaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan" düsturuyla yol yürüdüklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Mevlam bundan sonra da bize yolumuzu şaşırtmasın." diyerek Allah'tan başka zafer sahibi olmadığını söyledi.

Türkiye'nin kendisiyle birlikte tüm alemi İslam'ın geleceği için yürüttüğü mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmak zorunda olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için Rabb'imden bu ülkeye, bu millete güç kuvvet vermesini, yardımını esirgememesini niyaz ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen yeniden AK Parti Genel Başkanı

MHP, BBP VE HÜDAPAR'A TEŞEKKÜR

Delegelere ve tüm gönüldaşlarına kongreye ilgileri ve şahsına gösterdikleri teveccüh için teşekkür eden Erdoğan, 16 Nisan referandumunda gösterdikleri gayretler sebebiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP ve HÜDAPAR'a teşekkür etti.

Salondakilerin ramazanını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tutacağınız oruçların, yapacağınız ibadetlerin her katında kabul ve karin olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Rabb'im hepimizi ramazanın bereketinden, rahmetinden nasipdar eylesin diye dua ediyorum. Memleketlerine dönecek olan kardeşlerime hayırlı, kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Bundan sonraki ilk görüşmemize kadar kalın sağlıcakla."