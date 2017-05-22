FETÖ elebaşısı bu yıl tutuklanabilir

ABD merkezli düşünce kuruluşlarından Turkish Heritage Organizasyon (THO), Gezi provokasyonundan bu yana Türkiye'ye yönelik iftira ve karalama kampanyalarına yönelik güçlü ve etkili bir mücadele veriyor. Geçtiğimiz nisanda ABD kongresinde yaptığı etkili konuşma ile Türkiye'nin tezlerini savunan THO Başkanı Ali Çınar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ABD gezisini konuştuk. YPG ve FETÖ
meselesinin bir an önce çözüme kavuşturularak Türkiye-ABD ilişkilerinin çok daha geliştirilmesi gerektiğine inanan Ali Çınar, FETÖ lideri Gülen'in tutuklanması ve iadesi konusunda oldukça ümitli.
Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
- Umutluyum. Türkiye güçlü bir ülke. ABD'nin Türkiye'yi hele bu dönemde kaybetme gibi bir lüksü yok. Her ne kadar Türkiye'nin beklentileri açık olsa da, Başkan Trump'ın 4 yılı bitiremeyeceği konuşuluyor. Trump şu anda o kadar iç politika ile mücadele ediyor, dışa yönelik ciddi adım atmadı.
ABD Kongresi'nde Türkiye'nin tezlerini anlattınız. Kongre'de Türkiye'ye karşı bir önyargı var mı?
- Malesef var. Washington DC'de o kadar Türk düşmanı var ki. Bazı Kongre üyeleri ve senatörleri kullanarak Türkiye'yi karalamaya devam ediyorlar. Türkiye'nin sesini duyurmak anlamında elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Amerikalı dostlara ve kamuoyuna, Türk-Amerikan ilişkilerini bitirmeye çalışan gruplarla mı yoksa bizim gibi ilişkilerde normalleşmeyi önemseyen kurumlara mı inanacaksınız diyoruz.
FETÖ'nün ABD yapılanması Erdoğan'ın ABD gezisini nasıl karşıladı?
- FETÖ tarafından desteklenen Kongre üyeleri Türkiye aleyhine kampanya başlattı. Hatta ABD Dışişleri Bakanı ve Başkan Trump'a mektup yolladılar. Gazetelere ilanlar verildi yazılar yayımlatıldı.
Trump dönemi FETÖ için ABD'de neyi değiştirecek?
- FETÖ elebaşısı Gülen'in son 20 yılda Amerikan sistemine nüfuz etmesi, medya ve düşünce kuruluşlarını fonlaması ve PR firmalarıyla çalışmasının tek bir amacı var: Türkiye'yi ve Erdoğan yönetimini karalamak... Kendi ana vatanını yurtdışında bu kadar karalayıp hainlik yapan başka bir terör grubu görülmemiştir. İç politikada sorunlar yaşayan Trump yönetiminin FETÖ'ye ne yapacağı şu anda belirsiz. Bu belirsizlik FETÖ'de bir korku yaratıyor. Bu şüphe içerisinde ihanet faaliyetlerini daha da arttırdılar. Sadece Türkiye'ye değil bizim gibi Türkiye'yi savunan kurumlara da saldırmaya devam ediyorlar.
Referandum sürecinde Avrupa'nın takındığı Erdoğan ve Türkiye düşmanı tavır ABD'de de yaşandı mı?
- Avrupa kadar olmasa da Kongre'de ve düşünce kuruluşlarında Türkiye'ye yönelik iftira ve çamur atma faaliyetlerine üzülerek şahit olduk. Bilhassa Amerikan Kongresi'nde 3 Nisan'da benim de konuşmacı olarak çağırıldığım açık oturumda Türkiye aleyhinde şaşkınlıkla izlediğimiz konuşmalar yapıldı. Biz de birçok örnek vererek, referandumun Türkiye'nin önünü açacağını, askeri darbe ile yapılan bir anayasanın devamın yanlış olduğunu belirttik.
Son gezi, ABD'deki FETÖ'cüleri nasıl etkileyecek?
- Türkiye, son gezide 1979'da imzalanan ve 1981'de yürürlüğe giren Suçluların Geri İadesi Antlaşması'na istinaden FETÖ liderinin en azından tutuklanması gerektiğini dile getirdi. ABD yetkililer Türkiye'nin sabırlı olması ve hukuk sürecinin devam ettiğini belirtiyorlar. Trump yönetiminin, Obama yönetimine karşı bu konuda daha samimi olduğunu Türk heyeti tarafından bizlere dile getirildi. FETÖ çok tedirgin. Bütün enerjilerini PR-lobi harcayarak Türkiye'ye ihanete devam ediyor.
Yakın gelecekte teröristbaşı Gülen'in sınırdışı edilmesi ya da Türkiye'ye iadesi gerçekleşebilir mi?
- Bu süreçte Türkiye'nin isteklerine ne kadar hızlı cevap verilir tahmin etmek zor. Ama Türkiye Washington DC'ye sürekli heyet yollayarak bu konunun üstüne gidecek. FETÖ elebaşısı 2017 yılı içinde tutuklanablir.
FETÖ'nün dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ABD'de nasıl bir Türkiye karşıtı faaliyeti var?
- Yakın zamanda Washington Strategy adlı lobi firması kurdular. Aynı şekilde Gotham adlı bir PR firması, ki bu firma Trump kampanyasında görev almıştı. Bunun dışında kendi aktif organizasyonlarıyla da Türkiye'yi karalamaya devam ediyorlar. Bu çok utanç verici. ABD medyasını çok iyi kullanıyorlar. PYD ve Ermeni grupları ile de yakın çalışmaları var. Zaten sosyal medya baktığınız zaman tüm anti gruplarla da FETÖ'cülerin tweetlerini paylaşmaya başladı. Yani ortada Türkiye düşmanlarının sistematik bir çalışması var.
Türkiye başta ABD olmak üzere FETÖ'nün güçlü olduğu ülkelerde örgütle etkili mücadele için neler yapmalı?
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Türkiye'nin PR konusunda ciddi adımlar atması lazım. Bu calışmasını da doğru kişi ve kuruluşlarla yapması lazım. Eğer FETÖ ile yurtdışında gerçek bir mücadele yapmak istiyorsak en az onlar kadar çaba sarfetmemiz ve bütçe ayırmamız gerekiyor. Bizim gibi kurumların güçlenmesi burdaki ilişkilerin güçlenmesi açısından da önemli.
"Kendi ülkesini yurtdışında bu kadar karalayan bir başka terör grubu görülmemiştir. Trump yönetiminin şu anki belirsizliği FETÖ'yü korkutuyor. Korktukça ihanetleri artıyor."
'PYD ISRARI PENTAGON İŞİ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD gezisi nasıl yankı buldu?
- Başkan Obama'nın son döneminde ilişkiler
çok kötüye gitmeye başlamıştı. Geçen
yılki gerginlik ve tansiyonun düşürülmesi
anlamında Türk heyetinin Trump ile görüşmesi
olumlu oldu. YPG ve FETÖ konularında
ilk sıcak temas ve Türkiye'nin beklentilerinin
birinci ağızdan verilmesi önemli oldu.
ABD ile YPG krizi aşılabilecek mi?
- Burda esas sorun Pentagon. Ne Obama
ne de Trump yönetiminde YPG-PYD ısrarı
doğrudan Beyaz Saray'dan gelmedi.
Amerikan ordusu, YPG-PYD'yi bir
maşa olarak kullanıp, istediği hedefe gitmeye
çalışıyor. Türk Genelkurmayı'nın,
Pentagon ile daha yakın çalışmasının krizi
aşmada önemli olacağını düşünüyorum.
Türkiye, politik anlamda ABD'nin verdiği
sözlerin takipçisi olacak. Bilhassa
Rakka'nın Araplara devredilmesi, YPG'ye
verilen silahların takibi ve Türkiye'ye
karşı kullanılmaması. Ancak verilen sözler
tutulursa kriz geçilir.