FETÖ’cü generaller için hesap vakti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli davalarından olan "Genelkurmay Karargahı Çatı Davası" bugün Ankara'da başlıyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde yurtta sulh konseyi üyesi Akın Öztürk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç ve Bilal Akyüz'ün de aralarında olduğu 221 sanıklı davada tutuklu 48 sanık 200 metrelik yol boyunca halkın önünden geçirilecek. Ankara Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki dava için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Kırmızı Alarm verilen Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'ndaki mahkeme salonunda başlayacak dava 16 Haziran'a kadar devam edecek. Sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevlisi Muhammet Uslu gibi isimler de yer alıyor. Davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar "müşteki" olarak yer alıyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin göreceği davanın başkanlığını Hâkim Oğuz Dik yapıyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, üçü korgeneral, dördü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, üçü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise daha alt rütbelerden. Davada öğretmen, memur ve esnafın da aralarında bulunduğu 12 sivil sanık da yargılanacak.



8 BİNİ AŞKIN ASKER KATILDI

İddianamede 15 Temmuz darbe girişimine 8 bini aşkın askerin 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahla katıldığı belirtildi.