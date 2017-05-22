Genelkurmay çatı sında hainler salona böyle getirildi

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 10:06
Genelkurmay çatı davasında hainler salona böyle getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hainler salona yürüyerek getirildi.

Genelkurmay çatı davasında hainler salona böyle getirildi

Darbeci hainlerin lider kadrosu olarak nitelenen Yurtta Sulh Konseyi üyeleri bugün yoğun güvenlik önlemleri altında ilk duruşma için mahkemeye getirildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek başlıyor. Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri , Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken, araçların cezaevine geçişlerine izin verilmiyor. Cezaevi bölgesi de dronelerle havadan sürekli takip altında tutuluyor. Davayı takip etmek isteyenler, araçlarını otoparka bırakmalarının ardından servis araçlarıyla bırakılıyor. Duruşma salonun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lar ve bomba arama köpekleri de duruşma salonunun etrafında hazır bekletiliyor.

Oluşturulacak güvenlik koridorundan duruşma salonuna önce Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli gibi isimlerin bulunduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alındı

ARKADAŞINA GÖNDER
Genelkurmay çatı davasında hainler salona böyle getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz