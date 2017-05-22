Genelkurmay çatı davasında hainler salona böyle getirildi

Darbeci hainlerin lider kadrosu olarak nitelenen Yurtta Sulh Konseyi üyeleri bugün yoğun güvenlik önlemleri altında ilk duruşma için mahkemeye getirildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek dava başlıyor. Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken, araçların cezaevine geçişlerine izin verilmiyor. Cezaevi bölgesi de dronelerle havadan sürekli takip altında tutuluyor. Davayı takip etmek isteyenler, araçlarını otoparka bırakmalarının ardından servis araçlarıyla bırakılıyor. Duruşma salonun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lar ve bomba arama köpekleri de duruşma salonunun etrafında hazır bekletiliyor.

Oluşturulacak güvenlik koridorundan duruşma salonuna önce Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli gibi isimlerin bulunduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alındı