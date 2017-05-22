Irak’ın kuzeyi Kandil bölgesine hava harekatı

TSK, 22 Mayıs 2017 tarihinde 14.50-15.15 saatleri arasında Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan bir mağaranın ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi.
Mağara yanında bulunan 2 silah mevziisinin imha edildiği, hava harekatı
sonucunda yapılan ilk tespitlere göre 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.