İsyan kapağına 22,5 yıl ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından 2-8 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan ve iç savaş çığırtkanlığı yapılan Nokta'nın kapak sayfasına ilişkin iddianame düzenlenmişti.

Derginin kapağında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılmak suretiyle takvim ve saat ibarelerinin yer aldığı, metin olarak da ''2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşının Başlangıcı'' ibarelerinin bulunduğu kaydedilen iddianamede, şüpheliler Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında 3 ayrı suçtan ceza istenmişti.

HEYET 22,5 YILA HÜKMETTİ

Yargılamayı gerçekleştiren İstanbul14. ağır ceza Mahkemesi kararını verdi. Hakim Cem Karaca başkanlığında toplanan mahkeme heyeti şüpheliler hakkında terör örgütü propagandasından beraat kararı verdi. Heyet, iki şüpheli hakkında 'Halkı silahlı isyana tahrik etme' suçlaması kapsamında ise ayrı ayrı 22,5 yıl cezaya hükmetti.

Şüphelilerden Cevheri Güven'in daha önce yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçtığı, burada yakalanıp tutuklandığı, sonradan ise serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

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