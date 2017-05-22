Rabia tüzüğe girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık koltuğuna oturduğu AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde 11 maddede tüzük değişikliği
ne gidildi. Tüzüğe, "Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda genel başkan vekili, MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder" ibaresi konuldu. Böylece, Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin 2 numarası oldu. Daha önce 2 numara, siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Tüzüğün 4'üncü maddesine bir fıkra eklendi. Bu fıkrada AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" ilkesinden bahisle, her bir vatandaşın birinci sınıf vatandaş olduğuna vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rabia
" olarak ifade ettiği dört ilke "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul ettiği" cümlesiyle tüzüğe girdi. Teşkilat başkanlıkları, belediye başkanlıkları ve milletvekilliği için getirilen "3 dönem kuralı" da yeni tüzükle birlikte esnetildi. Bu kural devam etmekle beraber partinin karar organı MKYK gerek gördüğünde karar alarak 3 dönem kuralına istisna getirebilecek. Tüzüğün 149'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, MYK üyesi bir partili, bakan olarak atanırsa üyeliği düşecek. Tüzüğün 69. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle de genel merkez ve diğer merkez organ seçimlerinin aynı anda yapılmasına imkân sağlanacak.