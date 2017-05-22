Rusya ve Türkiye'den ortak bildiri!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Rus mevkidaşı Arkadiy Dvorkoviç, İstanbul'daki görüşmelerinde, karşılıklı olarak uygulanan ticari kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin ortak bir bildiri imzaladı.

Törende, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Türk mevkidaşı Binali Yıldırım da yer aldı.

Ticaretteki kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik siyasi karar, Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmede alınmıştı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi için İstanbul'a gelen Medvedev'in Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor. (Sputnik)