Sakarya'daki FETÖ davasında tutukluluğa devam kararı çıktı

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmen sanık Mehmet Kaya, avukatı ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özeti okundu.

Sanık Kaya, savunmasında, "ByLock" indirmediğini ve kullanmadığını öne sürerek, "ByLock" kullandığım iddiası MİT'ten gelen raporlara göre söylendi. İstihbarat raporları soruşturmayı başlatan delil sayılamaz. 'ByLock' tespit tutanağı ile ilgili delilin kanuna aykırı delil olması nedeniyle dosyadan çıkarılmasını talep ediyorum." dedi.

Kaya, yaklaşık 10 yıldır Bank Asya'da hesabının bulunduğunu dile getirerek, "Talimatla para yatırmadım. 2014 yılında araç aldım. Talimatla hareket etmiş olsaydım parayı hesaptan çekmezdim." diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Kaya, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını ve sanık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "ByLock" yazışma içeriğinin İl Emniyet Müdürlüğünden istenmesi için müzekkere yazılmasına, sanık Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.