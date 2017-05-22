Sözcü yalana doymuyor

İŞTE HAYATİ KÜÇÜK'ÜN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN BAZI BAŞLIKLAR

Zaman gazetesi yazarı ve FETÖ'nün Brezilya imamı Hamdullah Öztürk ile Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün akraba olduğunu örgüt içerisinde herkes bilir. Dahası Samanyolu TV'de program yapan Saygı Öztürk'ün bütün bağlantılarının Hamdullah Öztürk tarafından sağlandığı bilinmektedir. FETÖ'nün yargı ve polis ayağı ile yıllardır iletişim halinde olan, FETÖ'nün yurtdışındaki okullarının da müdavimlerinden olan Saygı Öztürk ise bugün Sözcü'ye bir açıklama yaparak kelime oyunları ile bu akrabalık ilişkisini perdelemeye çalışıyor. Bunu da "Hamdullah Öztürk amcamın oğlu değil" diyerek yapıyor. Oysa Zaman yazarı ve Brezilya İmamı Hamdullah Öztürk bu akrabalık bağını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla defalarca ve gururla itiraf ediyor. Benim bulunduğum yıllarca FETÖ Saygı Öztürk'ten hep güzel sözlerle bahsetmiştir. Şimdi "benim FETÖ ile bir ilgim yok, Hamdullah Öztürk'ü tanımam" tanımam demesini şaşkınlıkla izliyorum.2010 yılında Fehmi Koru gibi FETÖ'yü yakından tanıyan birinin sözlerini yabana atmak yanlış olur. FETÖ'nün kriptoları o günlerde hazırlanarak bugünlere hazırlanmıştır. Sözcü'nün FETÖ'nün karşısında gibi görünüyor olması da bir taktik. Burak Akbay'ın Gülen ile bağlantısı hakkında bize de birçok bilgiler geliyor. Bunun bir kimlik kartını koy desen ortaya koyamazsın. Şahıslar bazında belgelerini elbette ortaya koyamazsın. Zaten biz böyle teşkilatlandık. Burak Akbay'ın yurtdışındaki eğitimi sırasında ilgilenmediğini düşünüyor musunuz? Ancak FETÖ'nün İsviçre'deki önemli isimlerinden, yüksek öğretimden sorumlu Atilla Yazıcı isminin iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben burada bir de soru sormak istiyorum. Burak Bey T. Siller ismini hatırlıyor mu? FETÖ ile irtibatı olan bu Fransiz istihbaratçı ile hiç görüştü mü?Sözcü Gazetesi bugünkü cevabında kamuoyunda büyük tepki toplayan bulmaca için "sehven yapıldı, kasıt yok" demiş. "ÖLTAYYİP" ve "TAYYİPİÇ" şeklindeki sözcükleri ahlaksızca bulmacaya koyan ve bunun da "sehven" yapıldığını iddia eden Sözcü Gazetesi, sadece okurlarıyla değil tüm Türkiye ile dalga geçiyor. Ayrıca bu alçak yayın ile ilgili olarak ceza ve tazminat davası açılmış ve Sözcü Gazetesi yöneticileri bu davayı kaybetmiştir. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'na en ağır hakaretlerle dolu bulmacayı yayınlayacaksın sonra da bunun "sehven" olduğunu iddia edeceksin. Sözcü düşmanlık bile yapıyorsa önce samimi ve ahlaklı olması gerekir.FETÖ darbesinin gerçekleştiği 15 Temmuz'da Sozcu.com.tr'de "Sözcü Erdoğan'ı buldu" manşeti atan, dahası bununla da yetinmeyip bir de "sizce Cumhurbaşkanı nerede" anketi düzenleyerek Cumhurbaşkanı'nın yerini deşifre etmek için özel bir gayret sarfeden gazete yetkilileri bu özel çabayı "gazetecilik refleksi" olarak açıklıyor. Sözcü'nün yaptığı çok açık. Cumhurbaşkanımızın yerini 15 Temmuz günü darbecilere ihbar ederek büyük bir suç işlemiştir. Bununla da yetinmemiş 15 Temmuz darbe bildirisini noktası ve virgülüne dokunmadan yayınlamış. Hala o haber sitelerinde duruyor. Kaldırma veya revize etme ihtiyacı bile duymamışlar.Sözcü gazetesi bugünkü cevap metninde "FETÖ ile bizde mücadele ettik" diyor. Tekrar ediyorum bu bir taktik. FETÖ ile mücadele ediyorum görüntüsü altında FETÖ'nün bütün argümanlarını manşetlerine taşıdılar. 17/25 Aralık yargı darbesinde FETÖ'nün sahte ve kurgu ses kayıtlarının hepsi Sözcü'de yayınlandı. Emin Çölaşan'ın "bizim yapamadığımızı Fetullah Gülen yaptı" itirafı hala arşivlerde duruyor. Fuat Avni'nin yalanlarını manşetlerine taşıdılar. Sosyal medyada paylaştılar. Herkes unutur ama arşivler unutmaz.