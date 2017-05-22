İbrahim Eren TRT'deki Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasını anlattı

Türkiye'de ilk kez denenen formattaki "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Ramazan Ayı boyunca tüm İslam alemi ile buluşacak.

Yarışmayla ilgili bilgiler veren TRT Genel Müdür Yardımcısı Eren "Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber organize ettiğimiz bu yarışmada Diyanetin onlarca yıllık Kuranı Kerim tilavet yarışması geleneğinden faydalandık. Osman Şahin hocamızın bu alandaki derin tecrübesi ile programa büyük katkısı oldu. Hem yarışmacılar, hem de juri üyesi hocalarımızın seçiminde Diyanet İşleri bizlere rehberlik etti" dedi.

Başvurular önce bir ön elemeden geçirildi. Daha sonra yarışmacılar her gün Kur'an-ı Kerim okuyarak elemeye tabi tutulacak. Jüri üyeleri ve seyirciler tarafından en yüksek puanı alan yarışmacı, günün birincisi olarak belirlenecek. Gün birincisi olan yarışmacılar hafta finaline, hafta birincisi olanlar ise ay finaline kalacak.

21 Haziran Kadir Gecesi'nde yayınlanacak final programında ise yedi yarışmacı; jüri üyeleri ve stüdyodaki seyirciler tarafından değerlendirilecek ve bunun sonucunda Ramazan Ayı'nın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecek.