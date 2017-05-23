6 ilde 124 kişi için flaş karar!

Giriş Tarihi: 23.5.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 09:56
6 ilde 124 kişi için flaş karar!
Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturması kapsamında Ankara merkezli 6 ilde, "" kullandığı tespit edilen 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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6 ilde 124 kişi için flaş karar!
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