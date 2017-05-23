Başbakan Binali Yıldırım Gürcistan'da

Gürcistan'da Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ikincisine başkanlık edecek olan Başbakan Binali Yıldırım, düzenlenen basın toplantısında, "Gürcistan'da 15 Temmuz sonrası Gürcistan Başbakanı'nın Ankara'ya gelmesi bizim için unutulmaz bir anıdır. Bu kez Gürcistan'da yaptığımız ikinci toplantıyı önemsiyoruz. Gürcistan'ın 25 Mayıs Milli Günü'nü de tebrik ediyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke vatandaşlarının pasaportsuz seyahat edebilmesinin önemine dikkat çekerek, "Batum Havalimanı ülkelerimiz arasındaki bu gelişmelere önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye ile Gürcistan geride bıraktığımız çeyrek asırda komşuluğu dostluğa ve stratejik ortaklığa dönüştürmeyi başarmıştır. Önümüzdeki yıllarda da ilişkilerimizi daha da geliştirmek kararlılığındayız. Bugünkü toplantıda bu iradenin her iki tarafta olduğunu görmekten mutlu olduk. Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına zarar gelmemesi Türkiye için önemli. Gerçek potansiyelinin altında kaldığını düşündüğümüz ticari ilişkilerimizle ilgili olarak önemli kararlar aldık. Ayrıca adli yardımlaşma konusunda da bir belge imzalandı. Bunun dışında siber güvenlikle ilgili bir anlaşmada imzalandı. Bakü Tiflis Kars demiryolu projesi bitiyor. Mevkidaşımın da bu projeye ne kadar önem verdiğini biliyorum.

"İNGİLTERE'YE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırıyı lanetliyoruz. İngiltere'ye başsağlığı diliyorum. Güvenlik noktasında artık yaşadığımız bugünlerde her yerin güvenliği hemen hemen aynı. Her yerle ilgili tehdit de aynı. Hiç kimse 'Benim ülkem daha güvenli' diyemez. Böyle deyince de terörle mücadelede bir zafiyet yaşanma ihtimali ortaya çıkar. Bundan böyle terörle mücadelede yakın iş birliğini daha da artırmamız gerekiyor." dedi.