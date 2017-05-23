Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, TOBB 73. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kısa sürede 27 bin KOBİ'ye 5 milyarın üzerinde bir cansuyu imkan tanınmıştır. Hükümet olarak her zaman istişareye önem veriyoruz. Hem bakanlık yaptığımız dönemde hem Başbakanlık dönemimde istihdam oluşturan sanayi sektörümüze hizmet sektörümüze ve ticaret erbabımıza destek olduk yanlarında yer aldık.

Her buluşmamızda karşılıklı olarak birbirimizi dinledik ortak akıla çok önem verdik bu sayede de önemi mesafeler aldık. Bu salonda ifade edilen sorunları el birliği ile çözdük Türkiye'nin gücüne güç kattık.

Gayemiz sizin çalışma şartlarınızı çok daha iyileştirmek her platformda müteşebbislerimizi desteklemektir.

Türkiye'nin bütün renklerini temsil ediyorsunuz. Çünkü Anadolu'nun her köşesinden burada müteşebbisimiz var, iş adamımız var, iş aleminin temsilcileri var. Sizler bugüne kadar göstermiş olduğunuz yoğun çabalar ve emekleriniz var. Bu çabalarınız yaşadığımız topraklara en güzel vefa örneğidir. ortaya koyduğunuz dayanışma memleket sevdanızın bir yansımasıdır. Birlikte el ele ülkemizi aydınlık yarınlara taşımanın kararlılığındayız.