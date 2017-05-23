Biga'nın CHP’li belediyesinden ağaç katliamı!

Biga'da akıl almaz bir ağaç katliamı yaşandı. CHP'li Biga Belediyesi, rekreasyon çalışması tamamlanan Kocabaş Çayı kenarında bulunan kavak, çınar ve meyve ağaçlarını kısa sürede keserek iş makinalarıyla çalışmalara başladı. Biga Belediyesi'nin ağaç katliamı yaptığı bölgeye otopark yapmayı planladığı öğrenildi.

Ağaçların kesildiği bölgenin büyük bölümünün tapusunun özel mülk olduğu belirlenirken, arsanın sahibi ve yakınlarının gördükleri manzara karşısında şaşkına döndükleri görüldü. Tapulu arsalarına giren Biga Belediyesi ekiplerine isyan eden arsa sahipleri, seslerini duyurmaya çalıştı.

"OTOPARK YAPACAĞIM..."

Konuyla ilgili açıklama yapan arsa sahipleri daha önce CHP'li Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın kendilerini Belediye'ye çağırdığını, "otopark yapacağım" diyerek arsaları kiralama teklifinde bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı'nın yıllık bin Türk Lirası bedelle kiralamak istediğini duyduklarında ise daha da şok olduklarını ve reddettiklerini söyleyen arsa sahipleri konunun böylece kapandığını düşündüklerini ama bugün yaşanan katliam ile belediyenin hukuk tanımadığını anlattı.

BELEDİYE BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

CHP'li Biga Belediyesi'nin daha önce de Şehir Parkı projesi kapsamında park yanında bulunan meyve ağaçlarını kestiği ve bağ evlerini yıktığı öğrenildi. Kesim ve yıkım işlemlerinin ise mahkeme kararının devam ettiği aşamada yapıldığı ileri sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMADI

Biga halkının büyük tepkisini çeken ve sosyal medyada yükselen eleştirilere şu ana kadar Biga Belediye Başkanı İsmail Işık sessiz kaldı. Çevreciler de herhangi bir açıklama yapmadı.