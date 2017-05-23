Çalışmayan belediye başkanlarına neşter geliyor

Yeni dönemde neler yapacağı büyük bir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ilk mesajlarını kongrede verdi. Erdoğan'ın kongrede, "Şehirlerine yük olan değil, parti ve partimizi omuzlayanlarla yola devam edeceğiz" sözlerinin perde arkası da ortaya çıktı. Son dönemde yapılan anketlerde çıkan en önemli sonuçlardan biri "yerel yönetimlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz" oldu. Kendisi de belediye başkanlığından gelen ve partinin aslında lokomotifini oluşturan yerel yönetimlere dönük bu algı Erdoğan'ı rahatsız etti. Bir başka algı da "AK Parti için yerel yönetimler partinin motoru, ancak bu durumun son yıllarda merkeze kaydığı" oldu. Yerel seçimlerin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay önce yapılacak olması da büyük önem taşıyor. Erdoğan'ın bu nedenle yerel seçimlerini çok önemsediği bildirildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı
başta olmak üzere ilgili birimler çalışmalarına hız verdi. Belediye başkanlarının yatırımları, vatandaş ve teşkilat ilişkileri, bütçesini verimli kullanıp kullanmadığı, personel politikaları, seçimde verdiği vaatleri yerine getirip getirmediği, vatandaşla ilişkileri başta olmak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları ile ilgili kısa sürede detaylı raporlar hazırlanacak. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın yeterince çalışmayan, başarılı bulunmayan isimler ile tek tek çağırıp konuşup gerekli uyarıları yapacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın yerel yönetimler ile ilgili ikinci adımı ise belediyelerin merkezi yönetim ile ilişkilerinden gelirlerine, imar başta olmak üzere yetkilerine kadar birçok düzenlemenin yer aldığı reform paketini TBMM'ye sevk etmek olacak.