Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında savunmalar tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşmasında sanıkların savunmaları tamamlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılan duruşmaya, 18 tutuklu sanık ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada müştekiler ile Başbakanlık adına bir grup avukat da hazır bulundu.

'KENDİNİ HALA ALBAY SANIYORSUN, SEN SANIKSIN'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Yusuf Sari, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşisi içinde emir komuta zinciriyle görevini yaptığını söyleyerek, "Buradaki askerler de emir komuta zinciri içinde, mutlak itaat içerisinde verdiğim emirleri yerine getirmişlerdir." dedi.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne, 14 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğü giren Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) kapsamında gittiğini belirten Sari, bu olayı planlayanların askeri, polis ve halkla karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sari, bunun TSK'ya bir kumpas olduğunu dile getirerek, bu olayı (darbe) planlayanların TSK içindeki entelektüel birikim ve yetişmiş insan gücünü boşaltmayı amaçladığını kaydetti.

Sanık Sari'nin ses tonunu yükselterek savunmasını yapması üzerine araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Hulusi Pur, "Gergin olmana gerek yok, rahatla. Sen kendini hala albay sanıyorsun, eski albaysın sen ve sanıksın. Orası milletvekili kürsüsü değil, sesini duyuyoruz, ses tonunu yükseltme." diyerek tepki gösterdi.

Savunmasına devam eden Sari, TSK haricindeki hiçbir hiyerarşiye bağlı olmadığını belirterek, aleyhindeki iddiaları kabul etmedi.

Sanığın savunması ve çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından müştekilerin beyanları alındı. Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle sürüyor.