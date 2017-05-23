Erdoğan: Bir özentidir gidiyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Dil çalışmalarına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dil gibi hayati bir meselenin ideolojik tartışmaların aracı haline getirilmesinin acısını hala çekiyoruz. Türkiye, Türk Dili konusunda da geçmişi ile barıştığı, geleceği kucaklamaya hazırlandığı yeni bir dönemin eşiğindedir. Ortaöğretime Osmanlıca'yı koymamız önemlidir. Türk Dili'nin konuşulduğu geniş coğrafyada yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikle kendi dilimizi geliştirmemize ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanı Türk Dili Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu

"HAYVANLARIN YARIŞTIRILDIĞI ARENALARI SPOR SALONLARINDA İSİM OLARAK KULLANMAK ŞIK DEĞİL"

"Bir özentidir gidiyor, kendi dilimizin zenginlikleri varken bu özentilerle biraz ağır olacak ama hayvanların yarıştırıldığı Avrupa'daki arenaları kalkıp spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar değil, şık değil. Bunun üzerinden bazıları bindirecek, bindirsin. Biz doğruları konuşmaya mecburuz."

"BÜTÜN BU TABELALARI SÖKÜN"

"Ne güzel kıraathanemiz var, burada kitap oku, gazete oku, sohbetle beraber zenginleş. Bildiklerini karşıya sen ver, karşının bildiklerini de sen al. Bunlar yerini kafeteryalara, kulüplere terketti. 'Clup' bu benim değil ki, bütün bu tabelaları sökün, bu senin hakkın, en doğal hakkın. Neyi müsaade edersen onu asmak zorunda."

"Kültürlere ve medeniyetlere saldırılar önce dilden başlıyor. Dilini aldığı anda o milleti çökertiyor. Biz işte böyle bir suikasta maruz kalmış bir milletiz. Bu saldırı dilimizle birlikte onun mütemmim cüzü olan şahsiyetimizi de hedef almıştır. Diğer dillerin kuralsız ihtiyacına yoktur. Dilimizin tek ihtiyacı onun kıymetini bilecek insanlar ve kurumlardır. Türkçe'nin yetersizliğinden fakirliğinden söz eden kimse art niyetli değilse, Türkçe'den, Türkçe'nin zenginliklerinden bihaberdir. Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ndeki kelimelerin sayısının 600 bini geçtiği biliniyor."

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