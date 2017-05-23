Cuntacılıkla suçlanan komutandan 'Her şeyi ezin geçin' emri

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 36 eski askeri personelin savunmalarının alınmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ilk kez hakim karşısına çıkan dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel katıldı.

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası sanıkların savunmasına geçildi.

Davanın tutuksuz sanığı olan eski uzman çavuş Yunus Çınkı, Hatay adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşma salonuna bağlanıp savunmasını yaptı.

Çınkı, Whatsapp üzerinden gelen alarm mesajıyla kışlaya gittiklerinde de tank ve askerlerin hazır durumda beklediğini gördüğünü ifade ederek, "Nizamiyeye geldiğimizde Tabur Komutanı Tank Yarbay Nihat Uçan, 'Terör saldırısı var' diyerek bizleri görevlendirdi. Kışladan ayrıldığımızda çevrede halktan kimse yoktu. Bir süre sonra vatandaşlar gelmeye başladı. Bir grup vatandaş, 'Darbe oldu ne işiniz var burada, kışlaya dönün' şeklinde tepki gösterdiler." dedi.

Olayın darbe teşebbüsü olduğunu öğrenince kışlaya döndüklerini anlatan Çınkı, "Darbe teşebbüsünü öğrendikten sonra kışlaya dönmeye karar verdik. Tabur Komutanımız Yarbay Nihat Uçan, 'Önünüze çıkan her şeyi ezin geçin, kimseyi dinlemeyin' emrini verdi. Ben bu emri uygulamadan tankımı çalıştırıp Orduevi'nin bulunduğu yere tankımı çektim. Daha sonra sakin caddeleri kullanarak kışlaya geri döndüm. Kışlanın nizamiyesinde kimse yoktu. Ben de tankı garaja çektim." ifadesini kullandı.

Çınkı, darbe teşebbüsünü vatandaşlardan öğrendiğini, kendisinin de FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

"Darbe girişiminin olduğunu vatandaşlardan öğrendik"

Van T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu olan ve SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanıklardan eski Teğmen Davut Özkaraca da savunmasında, olay günü kışlaya gittiğinde söz konusu dönemde üsteğmen olan Hacı Ali Altun'un kendisine 2 tank hazırlanması ve nizamiyeye gidilmesi emrini verdiğini belirtti.

Hazırlanan tank ve askerlerle, aynı dönemde görevde olan ve başka bir FETÖ davasının tutuklu sanığı eski Yarbay Nihat Uçan'ın emriyle kışladan ayrıldıklarını vurgulayan Özkaraca, şunları anlattı:

"Yarbay Uçan bana Bölge Trafiğin oradaki kavşağa gitmemi ve kavşağı emniyete almamı söyledi. Kavşağa gittiğimizde bizim dışımızda 3 tank daha vardı. Bir süre sonra halk toplanmaya başladı, ben de Uçan'ı aradım. Kendisine halk burada toplanıyor neden buradayız diye sordum, sebebini bana söylemedi. Vatandaşlarla yaptığımız görüşmede darbe girişiminin olduğunu öğrendik ve kendimizin bu oyuna alet olduğumuzu idrak ettik. Tanktaki silahları söktük, kışlaya dönmeye çalıştık ancak yollar kapalıydı. 155'i arayarak yardım istedik onlar da kışlaya dönmemize eskortluk yaparak kışlaya dönmemize yardımcı oldu. Ve bir süre sonra tanklarla kışlamıza girdik."

Duruşmada, Van T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu olan sanık eski üsteğmen Hacı Ali Altun'un yanı sıra başka şehirlerde bulunan tutuksuz sanıklardan asteğmen Buğra Arat, uzman çavuş Engin Altaş da bulundukları kentlerdeki adliyelerden SEGBİS üzerinden savunma yaptı.

Mahkeme heyetinin öğle arası verdiği duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.