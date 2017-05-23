Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli, "FETÖ ile mücadelede Türk devleti doğru bir çizgidedir. FETÖ artık tümden yok edilmeli, kaynağı kurutulmalıdır. Aynısı PKK terör örgütleri için de geçerlidir" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar:

FETÖ'CÜ GENERALLERİN YARGILANMASI

221 sanıklı çatı davanın Ankara 17. Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevinde görülmesiyle çok şey açığa çıkacaktır. Hainlerin darbe girişiminin beyin takımı olduğu iddia edilmiştir. Medyada fotoğrafları gösterilen FETÖ'cülere lider kadrosu yorumu getirmek bir bakıma arkada kalmış zirve isimleri perdelemek demektir. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Pazar günü ihanet içinde kim olursa gözünün yaşına bakmayacağız demiştir. Biz bu görüşü son derece isabetli değerlendiriyoruz. İster babamın oğlu olsun sözünden sonra artık bahane tükenmiştir. Kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artı mili bir seferberlik ruhu ile ele alınmalıdır. Pensilvanya'yı ABD arkalıyor, Almanya iltica taleplerini kabul ediyormuş ne fark eder. Kahraman Türk milletinin gücü ve kudreti alayını birlikte karşılamaya topundan hesap sormaya Allah'ın izniyle yetecektir.

ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI

ABD yönetimi açıkca Türkiye gibi önemi bir müttefikini karşı saygısız bir tavır sergilemiştir. ABD'nin bu tercihinin Türkiye tarafında sorgulanması tabii hakkıdır. YPG'nin silahlandırılması bahsi yeni bir konu olarak görülmemelidir. Bu terör örgütünü silahlandıran PKK-PYD'ye göz yuman ABD yönetimidir.

"DEHŞETE DÜŞMESİ GEREKEN DECCAL HAVARİLERİ DEĞİL..."

Washington'daki silah baronları boş durmamaktadır. ABD makamlarının alması gereken tedbirleri almaması sonucu güvenlik zafiyetleri olmuştur. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde gösteri yapan PKK'lılar ile çıkan kavga incelenmelidir. Türk ile şiddeti aynı cümlede kullanmak bir kere ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı'nın haddi değildir. Bu bakan gözlerini çevirip kendi ülkesinin geçmişine bakarsa oluk oluk akan kanı görecektir. ABD'li Bakan terör yandaşlarının yaptıklarını görmüyor Washington'daki Büyükelçiliğimizde yaşananlardan dehşete düştüğünü söylüyor. Dehşete düşmesi gereken Deccal havarileri değil derin istihbarat oyunlarıyla kurulup sonrada kiralık katil gibi kullanılan El Şebbbab, El Kaide, Boko Haram, PKK YPG DEAŞ eliyle suikasta uğrayan geniş coğrafyadır.

"BİZİM GEÇMİŞİMİZDE VAHŞİ BATI YOK"

Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti inandırıcı değildir. Terör örgütlerini İslam ile ilişkilendirmek art niyet değilse düpedüz cehalettir. Türk şiddet değil tarihe şan bırakmış bir şuudur. Türk şiddet değil asırların kovuğundan parlayan şeref nişanesidir. ABD'li bakan bunu istese de anlayamaz. Bizim geçmişimizde vahşi batı değil, herkesi kucaklayan merhamet vardır. Milyonlarca kızıl derilinin kanına giren acımasızlık değil kısaca asalet ahlak ve soylu millet ruhu vardır. İnsanlık vicdanı buna şahittir. Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını, şiddetli tahriklerini sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, bunu da son derece seviyesiz bir şekilde yapmak utanç duyulacak bir savrulma halidir. Bu kapsamda Türkiye'nin dün ABD'ye vermiş olduğu sözlü ve yazılı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır ama çoğu asla yoktur.

"SAYIN ERDOĞAN'I KUTLUYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye yaptığı ziyaret ülkemizin beklentilerinin muhataplarıyla paylaşılması açısından önemli olmuştur. Sayın Erdoğan'ı kutluyor milletimiz adına teşekkür ediyorum. PKK terör örgütüne karşı ülkemize destek verdiğini söyleyenler bu örgütün Suriye'de sırtını sıvazlıyor. ABD Başkanı'nın PKK ile mücadelede Türkiye'nn yanında olduğunu söylemesinin arından DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi PKK'lı teröristle yan yana görüntülenmiştir. ABD bize daha ne anlatacaktır. ABD yönetimi müttefiklik ilişkisinde soğuktur. Bunların bedeli ABD'ye pahalıya patlayacaktır. 11 Eylül sonrasında Türkiye ABD'nin yanında olmuştur. ABD yönetiminin Türkiye'den alacağı ders çoktur ve verebileceği hiçbir şey yoktur. Bugün yanımızda olan bizimledir. Türkiye gündelik hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemli bir ülkedir.