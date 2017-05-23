Emine Erdoğan Afrika Günü programına katıldı

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisinin çıkara değil, gönül bağlarına dayandığını ifade ederek "Geçmişte olduğu gibi bugün de bizler imar etmenin, ihya etmenin ve paylaşmanın arzusundayız" dedi.

Erdoğan, Afrika ile ilişkilerin güzel bir meyvesi ve Afrika dostluğunun nişanesi olarak Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu ile kurdukları Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin Afrikalı kadınların güçlenmesine destek olduğunu ifade etti. Afrika Evi'nin kültürel ilişkiler bakımından güçlü bir potansiyeli olduğunu ve bunun en etkin şekilde kullanılmasını arzuladıklarını söyledi.

Program sonunda Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Araştırma Merkezi GAKAF tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TİKA, THY, Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı ve TRT'ye yılın kurumları ödülleri takdim edildi.

Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programlar dizisi içinde Afrika ülkelerine özgü yemek standlarının yer aldığı gastronomi etkinliği ve ayrıca müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, Gazi Üniversitesi'ndeki programdan önce Gine Cumhuriyeti First Lady'si ve Afrika ülkelerinin büyükelçi eşleri ile birlikte Hamamönü'nde bulunan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti, çalışmaları yerinde inceledi.